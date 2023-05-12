“Avtotor” يعلن البدء في تصنيع سيارات الكروس أوفر داخل روسيا.. و6 مميزات حصرية (صور)

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كشف مصنع Avtotor الروسي عن البدء في تصنيع سيارات الكروس أوفر تحت علامة SWM الصينية وطرحها في الأسواق المحلية قريبا.

وأوضح المصنع أن الأسواق الروسية ستشهد في 31 مايو الجاري ظهور عدة نماذج من السيارات الجديدة مثل SWM G01 وSWM G01 F و SWM G01 F، وجميعها صنعت في Avtotor بكالينينغراد الروسية.

6 مميزات في السيارة الجديدة

1- تتميز سيارة SWM G01 بهيكل كروس أوفر أنيق التصميم بطول 4 أمتار و61 سنتيمترا، عرضه 185 سم، وارتفاعه 174 سم.

2- ستحصل هذه المركبة على محرك بنزين توربيني بسعة 1.5 ليتر وعزم 138 حصانا، وعلى علبة سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

3- أما مركبة SWM G01 F فستحصل على هيكل بمظهر رياضي قوي طوله 4 أمتار و68 سنتيمترا، عرضه 185 سم، وارتفاعه 174 سم.

4- ستحصل السيارة على محرك بنزين توربيني بعزم 138 حصانا، وعجلات بمقاس 18 إنشا، ونظام ESP.

5- كما تحتوي على نظام حفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.

6- أيضا تحتوي على أنظمة مولتيميديا متطورة يمكن إدارتها عبر شاشة لمسية بمقاس 10 بوصات.

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