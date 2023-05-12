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أمانة الرياض تكرم 27 جمعية خيرية شاركت في مبادراتها بالربع الأول 2023
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أمانة الرياض تكرم 27 جمعية خيرية شاركت في مبادراتها بالربع الأول 2023

أمانة الرياض تكرم 27 جمعية خيرية شاركت في مبادراتها بالربع الأول 2023

أمانة الرياض تكرم 27 جمعية خيرية شاركت في مبادراتها بالربع الأول 2023
٠٨:٥٢:١٥ م، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

كرمت أمانة منطقة الرياض 27 جمعية خيرية شاركت بفاعلية في تنفيذ مبادرات الأمانة في الربع الأول من العام 2023.

مشاركة أكثر من 120 من القطاع غير الربحي

وخلال حفل تكريمي جرى تنظيمه بمشاركة أكثر من 120 من القطاع غير الربحي، أكدت أن الجمعيات اجتهدت في شهر رمضان وعيد الفطر للعام1444هـ.

وشمل الحفل عرضٍ لأعمال الإدارة العامة للتمكين التنموي، وكلمة من الوكيل المساعد للمشاركة المجتمعية.

كما تم الاستماع إلى مشاركات الحضور، قبل أن يتم تكريم عدد 27 جمعية من القطاع غير الربحي من المشاركين في مبادرات الأمانة.

تعظيم أثر العمل الخيري

وأكدت الأمانة تطلعها إلى تعزيز الشراكة بما يسهم في تعظيم أثر العمل الخيري في المدينة، معربة عن شكرها وتقديرها لما بذلته هذه الجمعيات من جهود رائعة.

وضمنت أمانة الرياض، صنعته من أثر ملموس على المجتمع من خلال المشاركة في مبادراتها للعام الهـجري الجاري.

“سقيا مكة” تقدّم خدماتها لأكثر من مليون و 800 ألف

في الوقت نفسه، كشف تقرير جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة للربع الأول من العام ٢٠٢٣م عن مواصلة الجمعية تنفيذ برامج سقيا المعتمرين،

 وقاصدي بيت الله الحرام بتوفير المياه النقية والباردة وغيرها حيث بلغ عدد مستفيدي الجمعية خلال الفترة 1,853,944 مستفيدا ومستفيدة.

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وأوضح التقرير أنه تم توزيع 501,104 عبوات في محطات النقل المؤدية إلى الحرم المكي الشريف ، كما استفادت الأربطة من 40.000 عبوة.

 وتم توزيع 125,520 عبوة لمستفيدي 10 جمعيات خيرية ، بينما تم تأمين مغاسل الموتى بـ 388,800 عبوة.

إضافة إلى توزيع 6,580 عبوة في الاماكن العامة ، وسقيا 12,960 عاملا.

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وأكد التقرير استمرار تنفيذ مشروع سقيا 300 أسرة شهرياً بالصهاريج في قرى وهجر محافظة الطائف.

وذلك بتنفيذ وقف تعاونوا على البر والأعمال الخيرية ، و سقيا 300 أسرة شهرياً في الجموم بتنفيذ جمعية سخاء.

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أمانة الرياض الجمعيات الخيرية العمل الخيري العيد القطاع غير الربحي رمضان سقيا الماء

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