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مغرب الجمعة.. شاهد السيول تجري أنهارًا بين بقيعاء وأم غلس بالقصيم
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مغرب الجمعة.. شاهد السيول تجري أنهارًا بين بقيعاء وأم غلس بالقصيم

مغرب الجمعة.. شاهد السيول تجري أنهارًا بين بقيعاء وأم غلس بالقصيم

مغرب الجمعة.. شاهد السيول تجري أنهارًا بين بقيعاء وأم غلس بالقصيم
٠٨:٢٢:٤٣ م، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، جرت السيول وتجمعت مياه الأمطار مكونة بحيرة كبيرة بين بقيعاء وأم غلس جنوب غرب القصيم.

ومع غروب شمس اليوم الجمعة، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي،

كيف تجمعت مياه الأمطار والسيول الجارية بمحافظات القصيم الغربية.

 

 

أمطار ورياح وبرد على مكة و 4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن سماء غائمة جزئيًا،

مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

سماء غائمة وشبه انعدام في الرؤية على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

أمطار و رياح و برد على 5 مناطق

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة.

سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول.

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