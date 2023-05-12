عاجل.. تفاصيل مثيرة.. صيدلي باع شرفه وغلبه شيطانه فارتكب هذا الفعل المشين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على مقيم بمهنة صيدلي امتهن ترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي.

القبض على مقيم من الجنسية المصرية

وأوضحت أن جهود رجال الأمن في إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض أثمرت عن القبض على مقيم من الجنسية المصرية.

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وأضافت أن المتهم خالف نظام الإقامة بالعمل لحسابه الخاص امتهن ترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته 4578 قرصًا ومبلغ 30,450 ريالًا.

المتهم تسلم كميات كبيرة من الأقراص المحظورة

وكشفت شرطة منطقة الرياض عن أن المروج استغل مهنته أثناء عمله في إحدى الصيدليات المغلقة وتسلمه كميات كبيرة من الأقراص المحظورة من مندوبي المبيعات.

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وقام بنقلها وتخزينها في منزله بمدينة الرياض، وأُعد له كمين نتج عنه القبض عليه متلبسًا بجرمه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.