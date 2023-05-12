6 أسباب لاختيار هذا المقعد “المميز” على الطائرة

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كشف خبراء عن أفضل المقاعد على متن الطائرة، ناصحين باختياره في أي رحلة للعديد من الأسباب.

ونصح الخبراء باختيار الصف الخامس والمقعد الملاصق للنافذة، على طائرات بوينغ 737.

وكشفوا عن 6 أسباب أساسية لاختيار هذا المقعد وهي كالتالي:

6 أسباب لاختيار هذا المقعد

1- يمكن مشاهدة أفضل المناظر من النافذة ومن هذه المناظر جزء من جناح الطائرة، وجزء من المدينة في الخارج.

2- هناك مساحة إضافية لتمديد القدمين.

3- لا توجد مسؤولية مخرج الطوارئ على الراكب في الصف الخامس.

4- يستطيع الراكب وضع حقيبة صغيرة تحت الكرسي المقابل، بسبب المساحة الإضافية.

5- يعد هذا الصف من أقرب الصفوف لمخرج الطائرة، حيث تتم المغادرة سريعا دون تأخير.

6- كما يعد من أوائل الصفوف التي يبدأ المضيفون بتقديم الخدمات لهم.

في وقت سابق، أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، تسلمه ثلاث طائرات، واحدة من طراز ايرباص A330 عريض البدن وطائرتين جديدتين من طراز A320neo.

الدفعة الثانية من 19 طائرة جديدة

وأشار “ناس”، أنهما تمثلان الدفعة الثانية من 19 طائرة جديدة من المقرر أن يتسلمها خلال العام 2023، ضمن طلبية شراء 120 طائرة من شركة ايرباص بقيمة تجاوزت 10 مليار دولار، هي الأكبر من نوعها بالمنطقة في حينها.

وارتفع حجم أسطول طيران ناس الحالي إلى 48 طائرة، مسجلاً نمواً بلغت نسبته 84% خلال نحو عامين، مقارنة بأرقام الربع الأول من العام 2021 التي بلغت حينها 26 طائرة.

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