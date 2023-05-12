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بـ جازان ومكة.. القبض على مخالفين للنظام لتهريبهم مادة الحشيش المخدر
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بـ جازان ومكة.. القبض على مخالفين للنظام لتهريبهم مادة الحشيش المخدر

بـ جازان ومكة.. القبض على مخالفين للنظام لتهريبهم مادة الحشيش المخدر

بـ جازان ومكة.. القبض على مخالفين للنظام لتهريبهم مادة الحشيش المخدر
٠٦:٥٤:٥٦ م، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود أنها تمكنت من القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم كميات من المخدرات.

ففي قطاع الحرث بمنطقة جازان تم ضبط 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم مادة الحشيش المخدر.

 وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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إحباط تهريب 176 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه 176 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وكانت الكمية مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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ضبط مقيم لترويجه مواد مخدرة بمحافظة بحرة

وفي محافظة بحرة بمنطقة مكة، تم ضبط مقيم من الجنسية اليمنية، لترويجه 18.1 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو، ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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