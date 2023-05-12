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الأخيرة مفاجأة.. 4 فوئد لتناول البيض يوميًا
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الأخيرة مفاجأة.. 4 فوئد لتناول البيض يوميًا

الأخيرة مفاجأة.. 4 فوئد لتناول البيض يوميًا

الأخيرة مفاجأة.. 4 فوئد لتناول البيض يوميًا
٠٦:٢٧:٤٥ م، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

على غير ما قد يعتقد البعض ومن الربط بينه وبين زيادة نسبة الكوليسترول، الذي يهدد بالإصابة بأمراض القلب، فإن البيض من الأطعمة الصحية، التي تحتوي على عدد كبير من الفوائد الصحية والمكونات الغذائية الضرورية.

وأبرز موقع “سكاي نيوز عربية”، أهم الفوائد لتناول البيض يوميًا، بحسب ما كشفت خبيرة التغذية ماريان والش، عبر موقع “بارايد”.

وتتمثل الفوائد في 4 أشياء سيلاحظها الشخص في حال تناول البيض يوميًاـ، وهي:

جرعة الطاقة

لو كنت من النوع الذي لا يتناول وجبة الإفطار، وانتقلت فجأة إلى تناول البيض يوميا في الصباح، فستشعر بدفعة طاقة كبيرة في جسدك.

البيض في الصباح يعني مزيجًا من البروتين والدهون في جسدك، تكفي لمنحك طاقة كبيرة تساعدك إذا كنت تعاني من الخمول والكسل في الصباح.

قوة التركيز

تدعم العناصر الغذائية الموجودة في البيض صحة الدماغ، بما في ذلك الإدراك.

تعتبر مادة “الكولين” الموجود في البيض جديرا بالملاحظة بشكل خاص لأنه يقلل من الالتهاب في الدماغ ويدعم اتصال خلايا الدماغ والذاكرة.

تحسين المزاج

إذا بدأت في تناول البيض كل يوم، فقد تلاحظ تحسنا في مزاجك. هناك صلة مباشرة بين العناصر الغذائية في البيض وتحسين الصحة العقلية.

صحة القلب

تشير الأبحاث إلى أن البيض غني بالمغذيات بشكل لا يصدق، ونصت جمعية القلب الأمريكية على أنه حتى بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض القلب، فإن تناول صفار البيض خمس مرات في الأسبوع أمر آمن.

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