حملة إغاثة السودان تتجاوز 10 ملايين ريال عبر أكثر من 34 ألف متبرع

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تجاوزت حصيلة التبرعات في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني 10 ملايين ريال عبر أكثر من 34 ألف متبرع.

انطلاق الحملة بتوجيه من خادم الحرمين

ويأتي ذلك في اليوم الخامس من انطلاق الحملة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

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وتستهدف الحملة التخفيف من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأثرت بشكل خاص على البنية التحتية.

وصول خامس طائرة إغاثية للسودان

ووصلت أمس الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى مطار بورتسودان الدولي، تحمل على متنها عشرة أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

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ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني.

كما يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار

ووجه خادم الحرمين، وولي العهد، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.

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وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

الحملة تركز على القطاع الطبي بالسودان

وأعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني ستركز في المرحلة الأولى على القطاع الطبي.

وأشار إلى أنه يمكن التبرع عبر منصة “ساهم“، كما يمكنك التبرع عن طريق الحساب البنكي التالي:مصرف الراجحي (SA7080000500608019999908).

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