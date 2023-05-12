عصر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على رجال ألمع في عسير

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية، تساقطت عصر اليوم، كميات غزيرة من الأمطار على محافظة رجال ألمع غرب أبها في منطقة عسير.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت أمطار غزيرة على منطقة عسير ومحافظاتها خاصة أبها.

أمطار ورياح وبرد على مكة و 4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن سماء غائمة جزئيًا.

مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

سماء غائمة وشبه انعدام في الرؤية على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

أمطار ورياح وبرد على 5 مناطق

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، والشرقية.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول.

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توقعات “الأرصاد”: أمطار ورياح وبرد على مكة و4 مناطق