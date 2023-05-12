لماذا تتكرر فيه الحرائق؟.. قصة “سوق الصواريخ” أشهر الأسواق الشعبية بالمملكة

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يكتسب سوق الصواريخ في جدة، شعبية كبيرة، فهو يعد أكبر سوق شعبية بالمملكة.

ويقع السوق على مساحة تتجاوز 9 كيلومترات مربعة، ويرتاده مئات آلاف خلال موسم الحج والعمرة، فضلاً عن قاطنيها، مما يجعله أحد أبرز معالم المدينة.

ويرجع تأسيس هذه السوق الكبيرة إلى ما قبل نحو 30 عامًا، ليكون بذلك أحد أقدم الأسواق الشعبية بالمملكة،

ويضم قرابة 26 مجمعًا تجاريًا، ويحتضن قرابة 15 ألف محل.

إضافة إلى وجود حوالي 10 آلاف بسطة مفروشة على الأرض تضم مختلف أنواع السلع مع وجود ألف محل لبيع مستلزمات الحديد والخردة والأدوات المستعملة.

من الإبرة للصاروخ

وأعطى التنوع الهائل في المنتجات التي يضمها، الفرصة للراغبين في شراء كل مستلزماتهم من مكان واحد،

من الأثاث المنزلي والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية، إضافة إلى بيع المواد واستبدال السلع المستخدمة.

وتنقسم السوق على شكل مربعات متقاربة تسهل لمرتاديها التنقل ما بين السلع الكهربائية والملابس، والأثاث إلى المفروشات والهدايا، بشكل انسيابي عبر ممرات تستوعب عبور المركبات والمشاة.

الأمر الذي يساعد المتسوقين للوصول إلى آخر نقطة من الجهات الخلفية والتي ينتشر فيها بيع المعدات القديمة «سكراب» والأواني المنزلية.

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سر التسمية

وقد تمت تسمية السوق الذي يقع في حي المحجر في جنوبي المدينة بقرب ميناء جدة بهذا الاسم من مجسم على شكل صاروخ للطريق المؤدي إلى السوق الشعبية.

ويعمل في السوق حوالي 40 ألف شخص، ويشهد ازدحامًا شديدًا في فترة شهر رمضان والعيد وموسم الحج والعمرة.

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حرائق متكررة

لكن علاوة على شعبيته الهائلة في المملكة، فقد أصبح اسم السوق الصخم، شبه متكررًا في عناوين الأخبار على فترات متقاربة بسبب حوادث الحريق الذي يشهدها.

ووقع آخر هذه الحوادث مساء الخميس، حيث شب حريق في سوق الصواريخ سارعت قوات الدفاع المدني لإخماده دون سقوط إصابات.

وفي 2 ديسمبر 2022 أخمد الدفاع المدني، حريقًا في محال تجارية بسوق الصواريخ بمدينة جدة.

وقال الدفاع المدني في حسابه عبر موقع “تويتر” آنذاك: أخمد مدني ‫جدة حريقًا في محال تجارية بسوق الصواريخ، نتج عنه وفاة شخص – رحمه الله”.

وفي 19 يوليو 2020، نعت المديرية العامة للدفاع المدني، وفاة أحد أفرادها، الرقيب محمد عبدالله الثقفي نتيجة مباشرته لحادث حريق وقع في سوق الصواريخ.

ومع تكرار حوادث الحريق داخل سوق الصواريخ، برزت المطالبات من جانب العديد من المواطنين للجهات المعنية بدراسة أسبابها،

من أجل منع تكرارها في المستقبل، وتفادي حدوث خسائر بشرية أو مادية في المستقبل، خاصة وأنه أصبح مقصدًا للآلاف يوميًا.