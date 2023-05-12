الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. توضيح مهم من “الموارد البشرية” بخصوص التسجيل في الضمان الاجتماعي
بـ جازان ومكة.. القبض على مخالفين للنظام لتهريبهم مادة الحشيش المخدر
بدقة تصل إلى 99.6٪.. الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالأزمات القلبية
حملة إغاثة السودان تتجاوز 10 ملايين ريال عبر أكثر من 34 ألف متبرع
الأخيرة مفاجأة.. 4 فوئد لتناول البيض يوميًا
عصر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على رجال ألمع في عسير

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لماذا تتكرر فيه الحرائق؟.. قصة “سوق الصواريخ” أشهر الأسواق الشعبية بالمملكة

لماذا تتكرر فيه الحرائق؟.. قصة “سوق الصواريخ” أشهر الأسواق الشعبية بالمملكة

لماذا تتكرر فيه الحرائق؟.. قصة “سوق الصواريخ” أشهر الأسواق الشعبية بالمملكة
٠٦:٠٦:٢٠ م، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يكتسب سوق الصواريخ في جدة، شعبية كبيرة، فهو يعد أكبر سوق شعبية بالمملكة.

ويقع السوق على مساحة تتجاوز 9 كيلومترات مربعة، ويرتاده مئات آلاف خلال موسم الحج والعمرة، فضلاً عن قاطنيها، مما يجعله أحد أبرز معالم المدينة.

ويرجع تأسيس هذه السوق الكبيرة إلى ما قبل نحو 30 عامًا، ليكون بذلك أحد أقدم الأسواق الشعبية بالمملكة،

ويضم قرابة 26 مجمعًا تجاريًا، ويحتضن قرابة 15 ألف محل.

إضافة إلى وجود حوالي 10 آلاف بسطة مفروشة على الأرض تضم مختلف أنواع السلع مع وجود ألف محل لبيع مستلزمات الحديد والخردة والأدوات المستعملة.

من الإبرة للصاروخ

وأعطى التنوع الهائل في المنتجات التي يضمها، الفرصة للراغبين في شراء كل مستلزماتهم من مكان واحد،

من الأثاث المنزلي والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية، إضافة إلى بيع المواد واستبدال السلع المستخدمة.

وتنقسم السوق على شكل مربعات متقاربة تسهل لمرتاديها التنقل ما بين السلع الكهربائية والملابس، والأثاث إلى المفروشات والهدايا، بشكل انسيابي عبر ممرات تستوعب عبور المركبات والمشاة.

الأمر الذي يساعد المتسوقين للوصول إلى آخر نقطة من الجهات الخلفية والتي ينتشر فيها بيع المعدات القديمة «سكراب» والأواني المنزلية.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. “مدني جدة” ينجح في إخماد حريق سوق الصواريخ (صور وفيديو)

سر التسمية

وقد تمت تسمية السوق الذي يقع في حي المحجر في جنوبي المدينة بقرب ميناء جدة بهذا الاسم من مجسم على شكل صاروخ للطريق المؤدي إلى السوق الشعبية.

ويعمل في السوق حوالي 40 ألف شخص، ويشهد ازدحامًا شديدًا في فترة شهر رمضان والعيد وموسم الحج والعمرة.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. حريق بسوق الصواريخ في جدة.. عمليات الإخماد مستمرة

حرائق متكررة

لكن علاوة على شعبيته الهائلة في المملكة، فقد أصبح اسم السوق الصخم، شبه متكررًا في عناوين الأخبار على فترات متقاربة بسبب حوادث الحريق الذي يشهدها.

ووقع آخر هذه الحوادث مساء الخميس، حيث شب حريق في سوق الصواريخ سارعت قوات الدفاع المدني لإخماده دون سقوط إصابات.

وفي 2 ديسمبر 2022 أخمد الدفاع المدني، حريقًا في محال تجارية بسوق الصواريخ بمدينة جدة.

وقال الدفاع المدني في حسابه عبر موقع “تويتر” آنذاك: أخمد مدني ‫جدة حريقًا في محال تجارية بسوق الصواريخ، نتج عنه وفاة شخص – رحمه الله”.

وفي 19 يوليو 2020، نعت المديرية العامة للدفاع المدني، وفاة أحد أفرادها، الرقيب محمد عبدالله الثقفي نتيجة مباشرته لحادث حريق وقع في سوق الصواريخ.

ومع تكرار حوادث الحريق داخل سوق الصواريخ، برزت المطالبات من جانب العديد من المواطنين للجهات المعنية بدراسة أسبابها،

من أجل منع تكرارها في المستقبل، وتفادي حدوث خسائر بشرية أو مادية في المستقبل، خاصة وأنه أصبح مقصدًا للآلاف يوميًا.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم جدة حرائق سوق الصواريخ سوق الصواريخ شعبية سوق شعبي

مواد ذات صلة

المزيد
تجاهل المسلمين في الإعلام الأمريكي ماذا يقصد من وراءه؟

تجاهل المسلمين في الإعلام الأمريكي ماذا يقصد من وراءه؟

٠٩:٤٤ ص، الأثنين، ١٣ فبراير ٢٠١٧
مفتي الشرقية: عمل المرأة في بيئة مختلطة من أهم أسباب زيادة الطلاق بالمملكة

مفتي الشرقية: عمل المرأة في بيئة مختلطة من أهم أسباب زيادة الطلاق بالمملكة

٠٣:٠٥ م، الجمعة، ٠٧ نوفمبر ٢٠١٤
بالأسماء.. إعلان قوائم المرشحين الأولية للانتخابات البلدية بحائل

بالأسماء.. إعلان قوائم المرشحين الأولية للانتخابات البلدية بحائل

٠٧:٠٢ م، الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥
مصادر: «الشؤون البلدية» تُصدر بياناً خلال ساعات لتوضيح «رسوم النفايات»

مصادر: «الشؤون البلدية» تُصدر بياناً خلال ساعات لتوضيح «رسوم النفايات»

١٠:٤٦ ص، الخميس، ١٨ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *