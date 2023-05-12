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فلسطين اليوم.. شيهدان برصاص الاحتلال وإصابة العشرات بالاختناق
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فلسطين اليوم.. شيهدان برصاص الاحتلال وإصابة العشرات بالاختناق

فلسطين اليوم.. شيهدان برصاص الاحتلال وإصابة العشرات بالاختناق

فلسطين اليوم.. شيهدان برصاص الاحتلال وإصابة العشرات بالاختناق
٠٥:٤٨:٢٩ م، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استشهد مواطنان، وأصيب أكثر من عشرة آخرين، اليوم الجمعة، في غارة إسرائيلية استهداف شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأنه تم انتشال جثتين من الشقة التي استهدفها طيران الاحتلال في النصر.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر طبية في مستشفى الأندونيسي شمال القطاع وصول إصابة لمواطن من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

33 شهيدًا منذ الهجوم على غزة حتى اليوم

ويرتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان فجر الثلاثاء الماضي، إلى 33 شهيدا.

استشهاد 3 شباب بالرصاص والعشرات بالاختناق

كما أصيب ثلاثة شباب بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

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وانطلقت المسيرة اليوم تنديدًا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبها في غزة وفي مختلف محافظات الضفة الغربية.

الاحتلال يقتحم القرى ويعتلي أسطح المنازل

وأوضح الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين.

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 وأطلقوا الرصاص الحي على الشبان مما أدى لإصابة شاب يبلغ من العمر 21 عاماً بعيار حي في الرجل نقل على أثرها إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

وإصابة شابين آخرين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق بينهم نساء وأطفال عولجوا ميدانياً.

مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والاحتلال

وحسب وكالة “وفا”، فقد اندلعت مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال بعد انطلاق المسيرة تصدى لهم الشبان خلالها بالحجارة وإحراق الإطارات المطاطية.

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 فيما رد الجنود بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز ونصب الكمائن بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اعتقالات.

وانطلقت المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال في غزة ومختلف محافظات الضفة الغربية.

الكلمات الدلالية:
إصابة العشرات العدوان على عزة القدس المسجد الأقصى بيت لاهيا رصاص الاحتلال غزة فلسطين

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