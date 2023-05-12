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مركز الملك سلمان للإغاثة: 1200 متطوع لمساعدة الشعب السوداني (فيديو)
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مركز الملك سلمان للإغاثة: 1200 متطوع لمساعدة الشعب السوداني (فيديو)

مركز الملك سلمان للإغاثة: 1200 متطوع لمساعدة الشعب السوداني (فيديو)

مركز الملك سلمان للإغاثة: 1200 متطوع لمساعدة الشعب السوداني (فيديو)
٠٥:٣٩:٣٩ م، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، سامر الجطيلي، إن هناك إقبالاً من المتطوعين المسهمين في مساعدة الشعب السوداني.

وأضاف لفضائية “الإخبارية”: “مبادرة أثر هي لتسجيل المتطوعين في القطاعات الصحية “المتخصصين الصحيين” لمن يريد أن يشارك في خدمة الأشقاء بالسودان”.

وأشار المتحدث إلى أن إجمالي من سجّل حتى الآن 1200 متطوع، وهؤلاء يتم الآن عملية فرزهم، وتقسيمهم إلى فرق، وكذلك يتم التواصل حاليًا بحيث يمكن الاستفادة منهم في آماكن آمنة.

ولفت إلى أن أمن العاملين في العمل الإنساني هو على رأس أولويات عمل مركز الملك سلمان.

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تخفيف معاناة الشعب السوداني 

وانطلقت قبل أيام الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني. وتستهدف الحملة التخفيف من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأثرت بشكل خاص على البنية التحتية.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

وأعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، أن الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني ستركز في المرحلة الأولى على القطاع الطبي.

وأضاف: “سنركز في المرحلة الأولى للحملة على القطاع الطبي الذي هو بحاجة كبيرة جدًا، وهناك تقييم للاحتياجات والأولويات في هذه المرحلة لعلاج المرضى والمصابين في المستشفيات”.

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