احذر: 4 وضعيات يومية تُدمّر ظهرك

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حذرت اختصاصية العلاج الطبيعي، سامي مارجو، من أربع وضعيات يومية يمكن أن تسبب آلام الظهر.

وفيما يلي الوضعيات الأربع اليومية التي تسبب آلام الظهر، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”:

الانحناء على عجلة القيادة

تحذر مارجو من أن الجلوس إلى الأمام والانحناء على عجلة القيادة، بالإضافة إلى البقاء في وضع واحد لفترة طويلة من الزمن، يمكن أن يؤثر على صحة العمود الفقري.

ولحماية عمودك الفقري أثناء القيادة، تنصح مارجو بالآتي:

-تأكد من عودة الفخذين إلى المقعد.

-الركبتان أقل قليلاً من الفخذين.

-مستوى العين أعلى بكثير من عجلة القيادة .

-أن يكون مقعدك مائلًا للخلف قليلاً وليس مستقيمًا تمامًا بزاوية 90 درجة.

وتضيف أن أخذ فترات راحة منتظمة يساعد أيضًا في التخلص من الضغط الواقع على الظهر.

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الجلوس على المكتب

وضعية الجلوس على المكتب يمكن أن يكون لها تأثير على الحالة الصحية للفرد.

تحذر مارجو من أنه “عندما نتعب من العمل في مكاتبنا، تتدلى أجسادنا على الكرسي وأكتافنا تنحني فوق لوحة المفاتيح”، ما يزيد الوضع سوءًا، نظرًا لأن مساحة عملك ليست دائمًا مرتبة لدعم صحة رقبتك وعمودك الفقري.

لذا فإنها تدعو إلى الجلوس وفق هذه الوضعية:

-الجلوس مع وضع أذنك وكتفك وفخذك في خط مستقيم مع راحة الكتفين.

-جرب الجلوس بمقعدتك على ظهر الكرسي وقدميك مسطحة على الأرض،

-اجعل شاشتك أمامك مباشرة على مستوى عينك”.

-أخذ فترات راحة منتظمة هو المفتاح للحفاظ على صحة الظهر.

التحديق في الهاتف

تقول مارجو إن التحديق في الهاتف مع إمالة الرأس للأمام يزيد من حمل الوزن على الرقبة بشكل كبير.

وإذا كنت من بين ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على هواتفهم للحصول على الأخبار والترفيه والمعلومات العامة، فقد تكون معرضًا لخطر “التقلبات التكنولوجية”.

وتنصح أخصائية العلاج الطبيعي بالآتي:

-عند الوقوف، استهدف أن تكون أذنك وكتفك ووركك وكاحلك مستقيمة.

-جرب الوقوف وظهرك على الحائط كدليل.

-إذا كان بإمكانك تجنب النظر إليه أثناء المشي، انتظر حتى تجلس بشكل مريح وانظر إلى الشاشة على مستوى العين.

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النوم على الأريكة

قد يلجأ بعض الناس إلى النوم على الأريكة من شدة التعب والإرهاق.

لكن مارجو تحذر من حدوث ” تشنج في رقبتك” بسبب ضعف وضعية النوم”.

تقول إن أفضل وضع للنوم عندما تستلقي على جانبك يتضمن الدعم وفقًا للمنحنى الطبيعي للمساعدة في ضمان محاذاة العمود الفقري بشكل جيد.

وتضيف: “يمكن أن تساعد الوسادة المسطحة في ذلك. جرب وضع وسادة بين ساقيك (إذا كنت تنام على جانبك) أو تحت ركبتيك (إذا كنت تنام على ظهرك)”.

كيفية التعامل مع آلام الظهر والوقاية منها

توصي بالتركيز على خمس خطوات: التمدد، والعلاج، والتمرين، والوضعية، والتقوية.

يساعد تمدد الظهر وتقويته على إرخاء العضلات المشدودة ، وزيادة الحركة ودعم العمود الفقري القطني، بينما تحافظ التمارين على مرونة العمود الفقري وتحريك العضلات.

يعد الحفاظ على وضعية جيدة أيضًا أمرًا أساسيًا لصحة الظهر والعمود الفقري.

إذا كنت تعاني بالفعل من آلام الظهر، فإن إيجاد العلاج الموضعي المناسب مهم لضمان تعافيك بشكل صحيح.

يمكن أن تساعدك العلاجات الساخنة أو الباردة أو المضادة للالتهابات – مثل زجاجات الماء الساخن وأكياس الثلج ومواد الجل العلاجية – في تخفيف آلام ظهرك، لذا من الأفضل تجربة كل منها لمعرفة ما يناسبك.

وقالت مارجو: “قد يكون هذا هو الفرق بين التعايش مع الألم المزمن لسنوات والشيخوخة مع عمود فقري مرن وصحي يسمح لك بالاستمتاع بجميع الأنشطة التي تحبها”.