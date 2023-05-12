اعتماد قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.. هذه أهم المحظورات

تواصل – فريق التحرير:

قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، اعتماد قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، على ما أفادت الجريدة الرسمية.

وينص القرار على أنه لا يجوز للمقيّم المعتمد مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.

ويلزم المقيّم المعتمد بإعداد ملف عمل متكامل لكلِّ تقرير تقييم نهائي صادر عنه، بما يشمل التقارير المكتوبة والمراسلات والمذكرات والمستندات والمعلومات والبيانات، والمعاينات، والمصادر، والطرق المستخدمة والتحليل، والحسابات، وبيانًا لكافة الإجراءات التي تمَّ اتّخاذها لدعم وتأكيد صحة نتيجة التقييم.

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شروط ملزمة للمقيّم المعتمد

ويشترط على المقيّم المعتمد -قبل الموافقة على القيام بالعمل- الآتي:

– قدرته واستعداده لأداء الأعمال في الوقت المحدّد.

– قدرة منشأته والعاملين فيها، على القيام بأعمال التقييم على الوجه المطلوب وفقاً للأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بأعمال المعاينة.

– عدم تعارض المصالح مع العميل ذي الصلة بالعمل المطلوب، أو بالأصل محل التقييم، وفق ما تحدّده الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم.

ويتضمن القرار إلزام المقيّم المعتمد بالقيام أعمال التقييم من خلال عقد مكتوب تحدّد فيه التزامات وواجبات وحقوق أطرافه، على أن يتضمن -بحد أدنى- المتطلبات الواردة في نموذج التعاقد المعتمد بهذا الخصوص.

وحظر على المقيّم المعتمد القيام بأيٍّ من الآتي:

– أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل.

– تقديم قيمة، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره وفقًا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

– ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم.

– تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.

محظورات على المقيّم المعتمد

كما حظر على المقيّم المعتمد خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت، ومن ذلك:

-تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.

-استخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل.

-التصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المقيّم المعتمد.

– أو تحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.

وينص القرار على توقيق المقيّم المعتمد ما يزوّد به من قبل العميل من بيانات ومعلومات ومستندات ونحوها، مما يتصل بأعمال التقييم، ويوضح ذلك في تقريره؛ وذلك لتلافي أي تفسير خاطئ، أو اختلاف مستقبلاً، ولا يعفي ذلك التوثيق من التزام المقيّم المعتمد بالتحقق من صحة تلك البيانات والمعلومات وموثوقيتها.

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سرية جميع المعلومات

وألزم المقيّم المعتمد بالمحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم ومعلومات العميل ومستنداته، وعدم إفشاها أو الفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، وألا يُطلع أحدًا عليها، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض:

– موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح.

– ما يستلزمه دفاع المقيّم المعتمد عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.

– بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة.

كما ألزم المقيّم المعتمد بأن يلتزم في تعامله مع عملائه وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم.

وأوجب كذلك المقيّم المعتمد بأن يتعامل مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقًا لأصول المهنة، ولا يعتدي عليهم بأي صور الاعتداء، ماديًا أو معنويًا، شفويًا أو كتابيًا، في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها.

ضوابط مشاركة المقيّم في وسائل الإعلام

وحدد القرار ضوابط في حال مشاركة المقيّم المعتمد في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي:

– الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم.

– المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

– عدم استخدام شعار الهيئة الرسمي في الإعلان والدعاية لنفسه أو لمنشأته.

– تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة.

– عدم الإساءة بشكل مباشر أو غير مباشر للسلطات العامة أو التشكيك فيها بأي صورة من الصور.

– ألا ينشر بيانات ومعلومات تقارير التقييم دون إذن الجهة المختصة.

– أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العُرف، ويحترم المظهر المهني العام.

https://www.uqn.gov.sa/?p=23211