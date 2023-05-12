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اليورو يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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اليورو يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٤:٢٨:١٩ م، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.08 .

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.69

فرنك سويسري 4.20

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أسعار العملات أمس

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، أمس، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.11.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.72

فرنك سويسري 4.20

وأمس، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا مقابل الين متأثرًا بالضغط الناجم عن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تباطؤ التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة بينها الين، 0.05 في المئة إلى 101.36 بحسب “رويترز”.

وصعد اليورو 0.05 في المئة إلى 1.09885 دولار، عائدًا إلى منتصف نطاق تداوله خلال الشهر الماضي.

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استقرار اليورو وتراجع “الاسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

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