التفاصيل كاملة.. نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف

تواصل – فريق التحرير:

وافق وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف، والأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر.

ويشمل القرار الصادر في الجريدة الرسمية، الأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج، وذلك لصالح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

اقرأ أيضًا:

لهذا السبب.. البدء بإجراءات نزع ملكية أجزاء من الأراضي في عسير

إبلاغ القرار خلال 15 يومًا

ويأتي ذلك وفق الإحداثيات والخريطة التي أعدتها الشركة، والتي ستبلغ بدورها القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام.

وذلك لتسمية مندوبيها في كل لجنة وصف وحصر العقارات ولجنة تقدير تعويض العقارات.

وسيكون ذلك في غضون مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يومًا من صدور هذا القرار.

وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ومن المقرر أن تقوم أرامكو بتبليغ أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم.

كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها في المدة التي تحددها الشركة، على ألا تقل عن (30) ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء.

وذلك وفقًا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد: إتمام نقل 4% من ملكية الدولة في “أرامكو” إلى شركة “سنابل للاستثمار”

شاهد.. بدء إزالة العقارات في محافظة القطيف ضمن مشروع طريق الملك عبد العزيز

دفع تعويضات

وتقوم الشركة بدفع تعويضات لأصحاب الحقوق وفقًا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار.

ولن يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.

ويُصرف التعويض في غضون سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء بإجراءات نزع الملكية وفقًا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

وأجاز القرار لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقًا للنظام، في (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

وسيتم تقديم طلبات العقارات الواقعة ضمن المنطقة المحددة في الخارطة المرفقة من خلال الموقع الإلكتروني: ( من هنا ).

علمًا بأن تقديم الطلب لا يعني استحقاق التعويض، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل على الرقم: 920031045.