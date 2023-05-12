وزير النقل يُوقف استقبال طلبات التراخيص وإضافة السيارات الأجرة بمكة

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قرر وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة.

واستثنى القرار المنشور بالجريدة الرسمية “أم القرى” من ذلك الطلبات المقيدة نظامًا قبل تاريخ صدور هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات واستكمال متطلباتها من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ويلزم الوزير، رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

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