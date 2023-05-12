الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
انخفاض سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً
وزير النقل يُوقف استقبال طلبات التراخيص وإضافة السيارات الأجرة بمكة
خطبتا المسجدين الحرام والنبوي: التقرب إلى الله بالطاعات والبعد عن النميمة
رسميًا.. عدم خضوع الجمعيات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة
شاهد.. فريق باليستينو التشيلي ينزل لأرض الملعب بالكوفية الفلسطينية
تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني تتجاوز 9 ملايين ريال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انخفاض سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً

انخفاض سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً

انخفاض سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً
٠٤:٠١:٥٨ م، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بالمقارنة بما كانت عليه، أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.78 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 221.63 ريال.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف.. وعيار 21 يسجل 214 ريالاً

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.56 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.34، وعيار 14 بـ 141.04 ، وعيار 12 سجل 120.89 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7519 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1692 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 241.778 ريالاً.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف.. وعيار 21 يسجل 214 ريالاً

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 244.95 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 224.54 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 214.34 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 183.72، وعيار 14 بـ 142.89، وعيار 12 سجل 122.48 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7618 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1715 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 244.950 ريالاً.

اقرأ أيضًا:

الذهب يصعد عالميا مستغلا ضعف الدولار

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية سعر الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعة سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. لحظة وصول الرعايا الأجانب إلى جدة قادمين من السودان

شاهد.. لحظة وصول الرعايا الأجانب إلى جدة قادمين من السودان

١٢:٣٣ ص، الثلاثاء، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
شاهد.. ردة فعل حارس خادم الحرمين مع تصرف «حبيب الحبيب»

شاهد.. ردة فعل حارس خادم الحرمين مع تصرف «حبيب الحبيب»

٠٤:٤٣ م، السبت، ١٠ ديسمبر ٢٠١٦
«التعليم والصحة» يُطلقان مبادرة «رشاقة» لخفض السمنة بين الطلاب

«التعليم والصحة» يُطلقان مبادرة «رشاقة» لخفض السمنة بين الطلاب

٠١:٤٨ م، الأثنين، ٢٠ فبراير ٢٠١٧
«التخصصات الصحية» تتجه لإنشاء أكاديميات تدرب وتخرج أطباء الأسرة

«التخصصات الصحية» تتجه لإنشاء أكاديميات تدرب وتخرج أطباء الأسرة

٠٢:٠٥ م، السبت، ١٩ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *