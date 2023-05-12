انخفاض سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بالمقارنة بما كانت عليه، أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.78 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 221.63 ريال.

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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.56 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.34، وعيار 14 بـ 141.04 ، وعيار 12 سجل 120.89 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7519 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1692 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 241.778 ريالاً.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 244.95 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 224.54 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 214.34 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 183.72، وعيار 14 بـ 142.89، وعيار 12 سجل 122.48 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7618 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1715 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 244.950 ريالاً.

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