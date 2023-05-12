رسميًا.. عدم خضوع الجمعيات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة

تواصل – فريق التحرير:

وافق وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.

وتسري هذه القواعد وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية “أم القرى” على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 /1/2023م.

ويجوز – بناءً على طلب المكلّف – تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 /7 /1440هـ، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.

وعلى ضوء القرار، سترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل نهاية عام 2024م، تقريرًا يتضمن المرئيات والتوصيات حيال نتائج تطبيق هذه القواعد ومرئيات اللجنة الشرعية حيالها.

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