شاهد.. فريق باليستينو التشيلي ينزل لأرض الملعب بالكوفية الفلسطينية

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ظهر لاعبو فريق “ديبورتيفو بالستينو” التشيلي، بالكوفية الفلسطينية أثناء نزولهم إلى أرض الملعب في إحدى مباريات الدوري المحلي.

وشارك بالستينو -عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” – مقطع فيديو للاعبين وهم يعتمرون الكوفية الفلسطينية، تضامنًا مع الفلسطينيين في مواجهة العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة.

وليست هذه هي المرة التي يعبر فيها الفريق عن تضامنه مع الفلسطينيين فقد أظهر دعمه لهم في كثير من المناسبات.

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تأسيس النادي

ونادي بالستينو تأسس في 20 أغسطس 1920 من قبل مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين بمدينة أوسورنو الجنوبية، واتخذ من فلسطين اسمًا له، إذ يعني باللغة الإسبانية “النادي الرياضي الفلسطيني”.

وكان الهدف من إنشاء النادي آنذاك لمّ شمل الجاليات العربية والفلسطينية التي تمثل كتلة سكانية كبيرة في تشيلي، وتُعدّ من أكبر الجاليات الفلسطينية بالخارج.

وبعد حوالي 30 عامًا من تأسيسه دخل الفريق لكي ينافس في دوري الدرجة الثانية ليفوز بها ويضمن صعوده للدرجة الممتازة.

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مواقف داعمة للفلسطينيين

ودائمًا ما يدعم النادي التشيلي القضية الفلسطينية، ويجعل الدفاع عنها على رأس أولوياته.

وفي أكتوبر 2021، أعلن نادي بالستينو عن افتتاح أكاديميته الجديدة لتدريب كرة القدم للأطفال في قطاع غزة، لتكون ثاني فروعه في فلسطين بعد أكاديميته في مدينة رام الله.