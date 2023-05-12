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سفارة المملكة في نيقوسيا: 3 اشتراطات لدخول قبرص
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سفارة المملكة في نيقوسيا: 3 اشتراطات لدخول قبرص

سفارة المملكة في نيقوسيا: 3 اشتراطات لدخول قبرص

سفارة المملكة في نيقوسيا: 3 اشتراطات لدخول قبرص
٠٢:٣٢:٠٨ م، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت سفارة المملكة في نيقوسيا عن ثلاث اشتراطات لدخول المواطنين إلى قبرص.

وأوضحت السفارة عبر حسابها في موقع “تويتر”، أن الاشتراطات اللازمة لدخول قبرص تشمل التالي:

-أولًا ـ  تأشيرة دخول من سفارة قبرص في الرياض، أو تأشيرة «شنغن» سارية.

-ثانيًا ـ حجز طيران ذهاب وعودة.

-ثالثًا ـ حجز فندق.

وسبق أن دعت سفارة المملكة في قبرص المواطنين الراغبين في السفر إليها إلى الاطلاع على التعليمات والإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية قبل السفر.

وقالت في بيان عبر “تويتر، إن الدخول يتطلب بشكل عام أخذ تأشيرة الدخول الخاصة بقبرص أو تأشيرة الشنقن، كما يلزم قبل السفر تسجيل بطاقة صعود للطائرة من موقع “فايت باس” لأخذ الموافقة.

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