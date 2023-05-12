خطيب المسجد النبوي: احذروا النميمة فهي من كبائر الذنوب (فيديو)

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حذر إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، فضيلة الشيخ صلاح البدير، من الغيبة والنميمة وما لذلك من آثار على الأفراد والمجتمعات.

وقال البدير في خطبة الجمعة اليوم: “والنممية خطية موبقة، ونار محرقة، وكبيرة من كبائر الذنوب، لا ينقلها إلا من رقت ديانته وذهبت أمانته، وظهرت خيانته، وفاعلها من شرار الخلق، لما فيها من إفساد القلوب وإيحاش النفوس وإيغار الصدور وتشويش العقول وإثارة البغضاء والشحناء والخصومات، ومن يطع الواشين لايترك صديقًا وإن كان الحبيب المقرب”.

وتابع: “والنميمة بذر العداوة، وجسر الشر، وزند الفتنة، ولسان الافتراء، وسلاح الأشقاء، ومأوى الخبثاء وأمارة الغدر والمكر والشر، وحقيقتها إفشاء السر، وهتك السر، وخيانة الجليس، وإرادة السوء، والفرح لأذى المسلمين”.

فيديو | خطيب المسجد النبوي صلاح البدير: النميمة نار محرقة وبذرة للعداوة ومن كبائر الذنوب#الإخبارية pic.twitter.com/AGZFu4V8A2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 12, 2023

ومضى البدير محذرًا: “وكم من من صفين تباعدا، وكم من متواصلين نقاطعا، وكم من محبين افترقا، وكم من إلفين تهاجرا، وكم من زوجين تطالقا، بسبب وشاية شاع، أو قالة نمام، فأف لأهل النمائم ثم أف، وحسبك بالنميمة خسة ورذيلة سقوطًا وضعة أنه لا يمتهنها إلا حقير”.

وأردف قائلاً: “مهين ومن شر أخلاق الرجال النميمة متى ما تبع العرض ينطق، ولو علم من سارت نمائمه وهبت سمائمه ودبت عقاربه ومكائده ماذا جنى على ذاته وأقربائه وزملائه وقرائنه لعلم أن الصمم كان أهون لعيشه وأنعم لباله من نقلة ينقلها أو نميمة يحملها”.

فيديو | خطيب المسجد النبوي صلاح البدير: احذروا النميمة فهي تفرِّق بين الأحباب والأزواج#الإخبارية pic.twitter.com/gy7YZds4fK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 12, 2023

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