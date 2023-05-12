رقم مذهل.. هل تعرف عدد نبضات قلبك في اليوم؟

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تقاس سرعة ضربات القلب، بعدد انقباضات القلب في الدقيقة الواحدة. وتختلف سرعة القلب وفقًا للاحتياجات الجُسمانية، مثل الحاجة إلى امتصاص الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون.

وعادة ما تكون سرعة ضربات القلب مساوية أو قريبة من النبض المقاس عند أي نقطة طرفية.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين في حسابه عبر موقع “تويتر”، إن “عدد نبضات قلبك في اليوم الواحد في حدود 100 ألف نبضة تزيد أوتنقص قليلاً”.

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معدل نبضات القلب خلال الراحة

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن معدل نبضات القلب خلال فترة الراحة يجب أن يكون ما بين 60 – 100 نبضة خلال الدقيقة الواحدة.

وعلى الرغم من ذلك، من الممكن أن يرتفع هذا الرقم قليلًا مع التقدم بالعمر، وقد يكون أقل لدى الرياضيين.

معدل نبضات القلب خلال ممارسة الرياضية

وبناءً على معطيات جمعية القلب الأمريكية، فإن معدل نبضات القلب خلال ممارسة التمارين الرياضية قد يختلف وفقًا لحدة وشدة الرياضة الممارسة، ولكن بشكل عام يتراوح هذا الرقم كالآتي:

-إن كنت 25 عامًا: بين 100 – 170 نبضة في الدقيقة الواحدة.

-في الثلاثين من عمرك: 95 – 162 نبضة في الدقيقة الواحدة.

-في الخامسة والثلاثين من عمرك: 93 – 157 نبضة في الدقيقة الواحدة.

-وفي الأربعين من عمرك: 90 – 153 نبضة في الدقيقة الواحدة.

-في الخامسة والأربعين من عمرك: 88 – 149 نبضة في الدقيقة الواحدة.

-في الخمسين من عمرك: يتراوح معدل نبضات القلب من 85 – 145 في الدقيقة.

-وفي الخامسة والخمسين من عمرك: بين 83 – 140 نبضة في الدقيقة.

-في الستين من العمر: بين 80 – 136 نبضة في الدقيقة الواحدة.

-في الخامسة والستين من عمرك: من 78 – 132 نبضة في الدقيقة.

-عند وصولك السبعين وما فوق من العمر: 75 – 128 نبضة في الدقيقة الواحدة.