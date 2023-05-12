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خطيب المسجد الحرام: صلاة الجماعة ترسيخ لمفهوم اجتماع الكلمة (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: صلاة الجماعة ترسيخ لمفهوم اجتماع الكلمة (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: صلاة الجماعة ترسيخ لمفهوم اجتماع الكلمة (فيديو)
٠١:٥٨:٣٨ م، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، إن إقامة صلاة الجماعة ترسيخٌ لمفهوم اجتماع الكلمة وائتلاف صفوف المسلمين كالجسد الواحد.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “المقصود بالصلاة هو تعظيم المعبود، فهي تعظيم لله من مبتداها إلى منتهاها، وتعظيمه لا يكون إلا بحضور القلب في الطاعة وهذا روح الصلاة ولبها”.

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زوال المشاق

وتابع: “”إذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه التكاليف والمشاق وصارت الصلاة قرة عين له وقوة ولذة وسعادة”.

واستكمل: “قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقرة العين أن يؤديها العبد وقلبه منشرحًا ومطمئنًا بها”.

وواصل: “لذلك كان النبي يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، فالنجاة كل النجاة أن يصلي المسلم كما صلي النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي”؟

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اجتماع الكلمة الصلاة المسجد المسجد الحرام المملكة خطبة الجمعة خطيب المسجد الحرام صلاة الجماعة

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