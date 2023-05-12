بعد صرف دفعة مايو.. تنبيه مهم و عاجل من حساب المواطن بشأن الدعم الإضافي

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في أعقاب صرف الدفعة 66 – شهر مايو، أصدر حساب المواطن، توضيحًا مهمًا بشأن استحقاق الدعم الإضافي.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كانت الحاسبة التقديرية تعطي المستحق له مع الدعم أم بدونه؟

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “في حال تم استخدام الحاسبة التقديرية وإدخال البيانات بشكل صحيح سيظهر مبلغ الدعم المستحق شاملاَ مبلغ الدعم الاضافي”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa”.

في حال تم استخدام الحاسبة التقديرية وإدخال البيانات بشكل صحيح سيظهر مبلغ الدعم المستحق شاملاَ مبلغ الدعم الاضافي ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLNR7 ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 11, 2023

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مراجعة البنك لصرف الدعم

وفي إفادة سابقة، طالب حساب المواطن، المستفيدين الذين يظهر أمام عبارة “مدفوعة” بمراجعة البنك لصرف الدفعة 66 – شهر مايو.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه عند الاستعلام عن الدفاعة الاستلام قبل ساعة ظهرت أمامه عبارة “تحت إجراء الصرف”، وعندما دخل عبر منصة “نفاذ” وجد عبارة “مدفوعة”، على الرغم من أنه لم يحصل بعد على مبلغ الدعم؟.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات” ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” من خلال الرابط:⁦http://urv.ca.gov.sa/urv”.

وعليكم السلام ، في حال كانت الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك و التأكد من عدم إيداع الدفعة ، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي " المدفوعات " ونوع الطلب الفرعي " لم يتم استلام الدفعة " من خلال الرابط:⁦https://t.co/qD7jXDuIP1 — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 11, 2023

تغيير الحالة الاجتماعية لأحد أفراد الأسرة

وأصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن تغيير الحالة الاجتماعية لأحد أفراد الأسرة وما إذا كان لذلك تأثير على استحقاق الدعم من عدمه.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كان التغير في الحالة الاجتماعية لأحد أفراد الاسره كـ الزواج مثلاً يؤثر على أهليه الدعم؟.

وأجابت خدمة “العناية بالمستفيدين” : “وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتساب التابع، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الإستحقاق سوف يشملك الدعم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ “.

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حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

الأسر السعودية.

-المواطن غير المتزوج.

-الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

-والأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

-الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

-أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

-الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

-زوجة المواطن السعودي.

ماهي شروط حساب المواطن للتسجيل في البرنامج؟

-الهوية الوطنية وكارت العائلة.

معلومات عن العمل والراتب.

-ومعلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

-الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

-بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

-رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

-أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.