الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
خطيب المسجد الحرام: الصلاة عمود الدين وطمأنينة المؤمنين (فيديو)
وزير الخارجية: إعلان جدة خطوة أولى.. وعودة الاستقرار للسودان هدفنا
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مدينة براتفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية
حفلات شواء واستجمام.. اقض يومًا رائعًا في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة
31 شهيدًا و100 جريح في عدوان الاحتلال على غزة
“التعاون الإسلامي” ترحب بالتوقيع على “إعلان جدة” وحماية المدنيين في السودان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خطيب المسجد الحرام: الصلاة عمود الدين وطمأنينة المؤمنين (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: الصلاة عمود الدين وطمأنينة المؤمنين (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: الصلاة عمود الدين وطمأنينة المؤمنين (فيديو)
٠١:٠١:٥٢ م، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، إن الصلاة هي عمود الدين وطمأنينة المؤمنين وهي خلوة المتقين وقرة عيون المحبين.

اقرأ أيضا:

خطيب المسجد الحرام: الشبو “شيطان المخدرات” حذِّروا أبناءكم منه (فيديو)

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “الصلاة هي لذة أرواح الموحدين، ولذة نفوس الخاشعين، وميزان أعمال العاملين، وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين.

وتابع: “قال رب العالمين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين”.

التحذير من خطر “الشبو”

وفي خطبة الجمعة الماضية، حذر خطيب وإمام المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبد الله الجهني. من خطورة تعاطي مخدر “الشبو” الذي يُعد من أخطر أنواع المخدرات التي ظهرت حديثًا.

وقال الجهني في خطبة الجمعة اليوم: “والجديد في هذا الشأن في عصرنا الحديث هو مادة الشبو، أو ما يعرف بالكريستال. وهذا النوع يسمى بشيطان المخدرات”، لأنه أخطر صور الإدمان التي انتشرت”.

واستشهد بتحذيرات المختصين من أن مخدر الشبو تفوق سرعة إدمان الكوكايين أو الحشيش، أو غيرهما من المخدرات، وتؤثر على بنية الجسم والنفس حال تأثر الجهاز العصبي وباقي أجهزة الجسم.

وحذر الجهيني من أن “أعداء الإسلام وضعاف النفوس يحاولون إغراق الشعوب الإسلامية بما يفت في عضد شبابهم، ويبعدهم عن جادة الصواب، وعن التمسك بدينهم الحنيف”.

اقرأ أيضًا:

القبض على 4 مقيمين بـ الرياض لترويجهم 7 كيلوجرامات من “الشبو” المخدر

الكلمات الدلالية:
السعودية الصلاة المسجد المسجد الحرام المملكة خطيب المسجد الحرام

مواد ذات صلة

المزيد
سوق الأسهم يغلق متراجعاً إلى دون مستويات 7700 نقطة  

سوق الأسهم يغلق متراجعاً إلى دون مستويات 7700 نقطة  

٠٦:٢٨ م، الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠١٥
«أحرار الشام» تنجح في استهداف موكب للأسد بصواريخ غراد

«أحرار الشام» تنجح في استهداف موكب للأسد بصواريخ غراد

٠٨:٠١ م، الأربعاء، ١٠ فبراير ٢٠١٦
فيديو جديد.. رعب وهلع في مطار هاتاي التركية بعد زالزال اليوم

فيديو جديد.. رعب وهلع في مطار هاتاي التركية بعد زالزال اليوم

٠٩:١٨ م، الأثنين، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
«التجارة»: إصدار 5 رخص لتصدير الإسمنت.. وواحدة للحديد

«التجارة»: إصدار 5 رخص لتصدير الإسمنت.. وواحدة للحديد

٠٧:٣٣ ص، الأحد، ٠٢ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *