خطيب المسجد الحرام: الصلاة عمود الدين وطمأنينة المؤمنين (فيديو)

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قال خطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، إن الصلاة هي عمود الدين وطمأنينة المؤمنين وهي خلوة المتقين وقرة عيون المحبين.

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وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “الصلاة هي لذة أرواح الموحدين، ولذة نفوس الخاشعين، وميزان أعمال العاملين، وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين.

وتابع: “قال رب العالمين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين”.

التحذير من خطر “الشبو”

وفي خطبة الجمعة الماضية، حذر خطيب وإمام المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبد الله الجهني. من خطورة تعاطي مخدر “الشبو” الذي يُعد من أخطر أنواع المخدرات التي ظهرت حديثًا.

وقال الجهني في خطبة الجمعة اليوم: “والجديد في هذا الشأن في عصرنا الحديث هو مادة الشبو، أو ما يعرف بالكريستال. وهذا النوع يسمى بشيطان المخدرات”، لأنه أخطر صور الإدمان التي انتشرت”.

واستشهد بتحذيرات المختصين من أن مخدر الشبو تفوق سرعة إدمان الكوكايين أو الحشيش، أو غيرهما من المخدرات، وتؤثر على بنية الجسم والنفس حال تأثر الجهاز العصبي وباقي أجهزة الجسم.

وحذر الجهيني من أن “أعداء الإسلام وضعاف النفوس يحاولون إغراق الشعوب الإسلامية بما يفت في عضد شبابهم، ويبعدهم عن جادة الصواب، وعن التمسك بدينهم الحنيف”.

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