4 أسباب تدفع القطاع العقاري للنمو بعد ركود 11 شهرًا
تواصل – فريق التحرير:
سجل القطاع العقاري ارتفاعا جديدا ليعوض بعض خسائره التي مني بها طوال الـ11 شهرا الماضية منذ مطلع النصف الثاني من العام الماضي.
وخلال الأسبوع الحالي، تحسن أداء المؤشر العام للقطاع وسجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.5 مليار ريال.
نشاط القطاع العقاري
ومن أهم أسباب نشاط القطاع العقاري – بحسب “الاقتصادية” ما يلي:
1- نشاط القطاع التجاري وارتفاعه 59.1 في المائة على مستوى قيمة صفقاته خلال الأسبوع، ليسجل النشاط الإجمالي للسوق ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 18.5 في المائة.
2- ارتفاع قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 31.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بأكثر من ثلث قيمته.
3- ارتفاع عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 3.9 في المائة، وارتفاع إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 36.7 في المائة.
4- ارتفاع عدد العقارات المبيعة بنسبة 7.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.5 ألف عقار مبيع.
وفيما يخص إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع، فقد سجل ارتفاعا قياسيا بنسبة بلغت 46.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 26.6 في المائة.
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