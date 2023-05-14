4 أسباب تدفع القطاع العقاري للنمو بعد ركود 11 شهرًا

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سجل القطاع العقاري ارتفاعا جديدا ليعوض بعض خسائره التي مني بها طوال الـ11 شهرا الماضية منذ ‏مطلع النصف الثاني من العام الماضي.

وخلال الأسبوع الحالي، تحسن أداء المؤشر العام للقطاع وسجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية مع نهاية ‏الأسبوع الماضي عند مستوى 2.5 مليار ريال.

نشاط القطاع العقاري

ومن أهم أسباب نشاط القطاع العقاري – بحسب “الاقتصادية” ما يلي:

1- نشاط القطاع التجاري وارتفاعه 59.1 في المائة على مستوى قيمة صفقاته خلال الأسبوع، ‏ليسجل النشاط الإجمالي للسوق ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 18.5 في المائة.

2- ارتفاع قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا ‏قياسيا وصلت نسبته إلى 31.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بأكثر من ‏ثلث قيمته.

3- ارتفاع عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 3.9 في المائة، وارتفاع إجمالي ‏القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 36.7 في المائة.

4- ارتفاع عدد العقارات المبيعة بنسبة 7.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق ‏بنسبة 6 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.5 ألف عقار ‏مبيع.

وفيما يخص إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع، فقد سجل ارتفاعا قياسيا ‏بنسبة بلغت 46.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 26.6 في ‏المائة.

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