“الغطاء النباتي” يستعرض في منتدى الأمم المتحدة مستهدفات السعودية الخضراء

تواصل ـ واس:

استعرض المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في منتدى الأمم المتحدة مستهدفات السعودية الخضراء.

ويعنى منتدى الأمم المتحدة بالغابات في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال دروته الثامنة عشرة.

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مبادرة السعودية الخضراء

ويناقش المبادرات والخطط الطموحة والإنجازات المتعلقة بتنمية الغابات وحمايتها واستدامتها في إطار مبادرة السعودية الخضراء .

وركز المركز في المنتدى على تحسين الغطاء النباتي للأغراض البيئية من خلال مبادرة السعودية الخضراء.

كما سلط (الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN) الضوء على فرص استعادة النظم الإيكولوجية للغابات.

إضافة إلى مبادرة مجموعة العشرين العالمية للأراضي.

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زراعة 60 مليون شجرة

وتناول المنتدى تبني المركز لمبادرة زراعة 60 مليون شجرة وتأهيل 300 ألف هكتار من أراضي الغابات والوديان.

إضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للغابات والبرامج والمشاريع المنجزة في مجال الغابات.

كما تم التطرق إلى استضافة السعودية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر نهاية عام 2024م.

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منجزات بيئية مهمة

وشهد المنتدى تفاعلًا وإقبالًا كبيرًا بمشاركة أعداد من وفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، شملت السفراء وممثلي الدول والمنظمات.

وأبدى الجميع إعجابه الكبير بالحدث الجانبي واصفين مخرجاته بالعمل الطموح والمنجزات البيئية المهمة للمملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن منتدى الغابات يُعقد سنويًّا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويهدف إلى حماية الغابات حول العالم وتنميتها وتحقيق استدامتها.

وذلك للمساعدة على تعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين سبل العيش والإسهام في القضاء على الفقر.

وذلك في الوقت الذي تتهدد فيه الغابات ممارسات غير مستدامة وأزمات اقتصادية.