زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مدينة براتفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة براتفيل الكائنة بمقاطعة بلوماس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

زلزال كاليفورنيا على عمق 5.9 كيلومتر

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 4 كيلومترات شرق مدينة براتفيل، وعلى عمق 5.9 كيلومتر.

وأضاف أن مركز هذا الزلزال يقع عند 40.204 درجة شمالًا و121.110 درجة غربًا.

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لا خسائر بشرية أو أضرار مادية

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

زلازل سابقة

وفي 29 من إبريل، سجلت هيئة المسح، زلزالاً بلغت قوته 6.2 درجة قبالة سواحل ولاية ألاسكا على بعد 106 كيلومترات شرق تشينييك.

كما تم تسجيل زلزال أيضًا في وقت سابق بقوة 5.2 درجة قبالة سواحل الفلبين.

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زلزال تركيا

وأمس، أفادت وكالة الكوارث التركية بتسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في ولاية كهرمان مرعش التركية.

والأحد الماضي، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في بورصة وإسطنبول، قد يعقبه تسونامي عارم يغرق المنطقة.

وحذر خبير الزلازل الياباني الذي أجرى تقييمات حول إمكانية وقوع زلازل بورصة وإسطنبول وتأثيرها، من حدوث تسونامي.

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