الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مدينة براتفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية
حفلات شواء واستجمام.. اقض يومًا رائعًا في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة
31 شهيدًا و100 جريح في عدوان الاحتلال على غزة
“التعاون الإسلامي” ترحب بالتوقيع على “إعلان جدة” وحماية المدنيين في السودان
بالتفاصيل.. “مدني جدة” ينجح في إخماد حريق سوق الصواريخ (صور وفيديو)
حماية المدنيين في السودان.. “إعلان جدة”: الجيش والدعم السريع يتفقان على 5 مطالب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مدينة براتفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مدينة براتفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مدينة براتفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية
١١:٢٥:٤٧ ص، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة براتفيل الكائنة بمقاطعة بلوماس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

زلزال كاليفورنيا على عمق 5.9 كيلومتر

 وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 4 كيلومترات شرق مدينة براتفيل، وعلى عمق 5.9 كيلومتر.

وأضاف أن مركز هذا الزلزال يقع عند 40.204 درجة شمالًا و121.110 درجة غربًا.

اقرأ أيضًا:

زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة يهز سواحل مملكة تونجا

لا خسائر بشرية أو أضرار مادية

 ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

زلازل سابقة

وفي 29 من إبريل، سجلت هيئة المسح، زلزالاً بلغت قوته 6.2 درجة قبالة سواحل ولاية ألاسكا على بعد 106 كيلومترات شرق تشينييك.

كما تم تسجيل زلزال أيضًا في وقت سابق بقوة 5.2 درجة قبالة سواحل الفلبين.

اقرأ أيضًا:

اليابان.. زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب منطقة طوكيو الكبرى

زلزال تركيا

وأمس، أفادت وكالة الكوارث التركية بتسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في ولاية كهرمان مرعش التركية.

والأحد الماضي، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في بورصة وإسطنبول، قد يعقبه تسونامي عارم يغرق المنطقة.

وحذر خبير الزلازل الياباني الذي أجرى تقييمات حول إمكانية وقوع زلازل بورصة وإسطنبول وتأثيرها، من حدوث تسونامي.

اقرأ أيضًا:

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شبه جزيرة أمريكية

الكلمات الدلالية:
أضرار زلزال كاليفورنيا أضرار مادية أمريكا خسائر بشرية زلزال ضحايا زلزال كاليفورنيا كاليفورنيا

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الأتربة في الرياض وتبوك والمدينة اليوم

توقعات الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الأتربة في الرياض وتبوك والمدينة اليوم

٠١:٤٦ ص، الأثنين، ١٠ أغسطس ٢٠١٥
«واشنطن» تحذّر من هجمات إرهابية وشيكة على «أوروبا»

«واشنطن» تحذّر من هجمات إرهابية وشيكة على «أوروبا»

٠١:٥٧ م، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦
في لفتة إنسانية.. مسلمو لندن يدعون منكوبي البرج السكني للإفطار (فيديو)

في لفتة إنسانية.. مسلمو لندن يدعون منكوبي البرج السكني للإفطار (فيديو)

٠٣:٣٩ م، الخميس، ١٥ يونيو ٢٠١٧
عاجل.. صندوق الاستثمارات العامة يعلن نيته بيع 10% من حصته في “تداول”

عاجل.. صندوق الاستثمارات العامة يعلن نيته بيع 10% من حصته في “تداول”

٠٤:١٨ م، الخميس، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *