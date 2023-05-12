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31 شهيدًا و100 جريح في عدوان الاحتلال على غزة

31 شهيدًا و100 جريح في عدوان الاحتلال على غزة

31 شهيدًا و100 جريح في عدوان الاحتلال على غزة
١١:٠٢:٣٨ ص، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، متأثرًا بجروح أصيب بها في غارة جوية من قوات الاحتلال استهدفت شمال قطاع غزة.

الشاب الفلسطيني استشهد متأثرًا بجروحه

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الشاب استشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها الليلة الماضية، في غارة إسرائيلية على شمال القطاع.

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31 شهيدًا و100 جريح

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في إحصائية لها، أن 31 مواطناً ارتقوا شهداء بينهم 6 أطفال و4 نساء.

وأوضحت أن 93 فلسطينيًا أصيبوا بجراح مختلفة بينهم 32 طفلاً و17 امرأة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر الثلاثاء الماضي.

وارتفعت بذلك حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على غزة، لليوم الرابع على التوالي إلى 31 شهيداً ونحو 100 جريح.

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مقتل مستوطن وإصابة العشرات

وأدت العمليات المتتالية بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في غزة إلى مقتل مستوطن وإصابة العشرات وإلحاق إصابات مباشرة بالعديد من المواقع والمنازل.

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غارات جوية عنيفة على أماكن عديدة بقطاع غزة

وتواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة فجر اليوم، مستهدفةً بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا شمال القطاع، ملحقة دماراً في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

كما تعرض مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع لغارات جوية عنيفة، أدت الى إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الفلسطينيين.

حيث ترافق مع ذلك غارات عنيفة استهدفت جنوب القطاع، وقصف مدفعي طال المناطق الشرقية.

 من جانبها حذرت المؤسسات الحقوقية من العواقب الإنسانية، مع استمرار إغلاق قوات الاحتلال لمعابر قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

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