بالتفاصيل.. “مدني جدة” ينجح في إخماد حريق سوق الصواريخ (صور وفيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نجحت فرق الدفاع المدني بجدة في إخماد حريق سوق الصواريخ، دون إصابات.

وقد شب الحريق في مجمع أسواق الرحمانية الشعبي، حيث يعج بالبسطات والمحلات التجارية.

أعمال التبريد مستمرة

وأعلن “مدني جدة” عن اكتمال تنفيذ الجانب الوقائي، وما زالت أعمال التبريد مستمرة.

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حريق في سوق الصواريخ

وكان “مدني جدة” قد باشر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع في سوق الصواريخ.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مدني جدة باشر حريقًا بسوق الصواريخ، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة”.

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حريق في ورشة نجارة

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع المدني بجدة تمكن من إخماد حريق في ورشة نجارة.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة، وحالة وفاة، بحسب ما أفادت في حسابها عبر موقع “تويتر”.

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حريق في أرض مسورة

وقبل أيام، تمكن الدفاع المدني بالرياض عن إخماد حريق في أرض مسورة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.

ونشر حساب الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي، صورة من جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق، مشيرًا إلى أن القوات تمكنت من السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

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