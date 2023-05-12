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حماية المدنيين في السودان.. “إعلان جدة”: الجيش والدعم السريع يتفقان على 5 مطالب

حماية المدنيين في السودان.. “إعلان جدة”: الجيش والدعم السريع يتفقان على 5 مطالب

حماية المدنيين في السودان.. “إعلان جدة”: الجيش والدعم السريع يتفقان على 5 مطالب
١٠:٠٣:٠٧ ص، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

 يسر المملكة والولايات المتحدة الأمريكية أن تعلنا أنه في (11 مايو 2023م) في جدة، قد وقع ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

إعلان جدة يلزم طرفي الصراع بـ 5 مطالب

وسيوجه إعلان الالتزام نشاط القوتين لـ:

1 – يقر إعلان الالتزام التزام كلا الجانبين بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في تسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.

2 – تمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان.

3 – استعادة الخدمات الأساسية.

4 – انسحاب القوات من المستشفيات والعيادات.

5 – السماح بدفن الموتى باحترام.

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محاولة التوصل لوقف فعال لإطلاق النار

 عقب التوقيع، ستركز محادثات جدة على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل إلى قرابة عشرة أيام.

وذلك لتسهيل هذه الأنشطة، ستشمل الإجراءات الأمنية آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي.

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وقف دائم للأعمال العدائية

 تماشياً مع النهج التدريجي المعتمد والذي اتفق عليه الطرفان، ستتناول محادثات جدة الترتيبات المقترحة للمحادثات اللاحقة، مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين، بشأن وقف دائم للأعمال العدائية.

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مناقشات في الجولات القادمة من المحادثات

وبالتشاور مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يتطلع المسهّلون إلى المشاركة في مناقشات مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين في الجولات القادمة من المحادثات.

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