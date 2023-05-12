توقعات “الأرصاد”: أمطار ورياح وبرد على مكة و4 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن سماء غائمة جزئيًا مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

اقرأ أيضًا:

بشرى سارة من الأرصاد بخصوص الاستمطار

سماء غائمة وشبه انعدام في الرؤية على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

اقرأ أيضًا:

تنبيه متقدم من “الأرصاد“: أمطار ورياح على هذه المناطق حتى الـ 7 مساءً

أمطار ورياح وبرد على 5 مناطق

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا:

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على رجال ألمع في عسير

سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، والشرقية.

اقرأ أيضًا:

منها مكة وعسير.. توقعات “الأرصاد”: أمطار وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق