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توقعات “الأرصاد”: أمطار ورياح وبرد على مكة و4 مناطق

توقعات “الأرصاد”: أمطار ورياح وبرد على مكة و4 مناطق

توقعات “الأرصاد”: أمطار ورياح وبرد على مكة و4 مناطق
٠٩:٢٩:٢٨ ص، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن سماء غائمة جزئيًا مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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سماء غائمة وشبه انعدام في الرؤية على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

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أمطار ورياح وبرد على 5 مناطق

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، والشرقية.

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