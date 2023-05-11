سوق واعدة.. الاكتفاء من إنتاج طيور البادجي في المملكة

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قال رئيس النادي السعودي لطيور البادجي عبدالعزيز بو موزة إن المعدل السنوي لإنتاج البيوض لطائر البادجي يصل إلى 28 بيضة، متوقعًا أن يتضاعف الإنتاج المحلي في الفترة المقبلة.

وأضاف عبدالعزيز بو موزة، أن سوق البادجي يعد الأفضل اقتصاديًا بين فئات الطيور الأخرى لسهولة وغزارة إنتاجه.

الاكتفاء الذاتي من البادجي

وأكد خبراء أن سوق البادجي تعد واعدة في المملكة، وتتميز بالاكتفاء الذاتي في الإنتاج مع الاستغناء عن التوريد، مشيرين إلى أن متوسط أسعار طائر البادجي القياسي يصل إلى نحو 3 آلاف ريال، فيما تصل أسعار بعض سلالاته إلى نحو 30 ألف ريال للطائر والواحد، وفقا لـ”الوطن”.

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ويعد البادجي من طيور الزينة المُحببة في جميع أنحاء العالم، وذلك لحجمه الصغير، وسعره القليل، وطبيعته المرحة.

ويعرف عنه أنه طائر أقفاص مُحبّ للعُزلة، وهو يتزاوج عندما تكون الظروف البيئية المحيطة به أو المعيشية مؤاتية، سواء في الأسر أو في البرية، وتعد أنثاه أحادية الزوج، أي تكتفي بشريك واحد طيلة حياتها.

طلب متزايد على البادجي

وطيور البادجي شائعة الوجود في متاجر الحيوانات الأليفة، وأخذ المُربون يعملون على تفريخها بكثرة لتلبية الطلب المتزايد عليها.

وتابع بو موزة، أن المربين في المملكة يهتمون بـ3 فئات وسلالات نوعية، وهي: الإنجليزي، والمشوش، والياباني (الهجرومو)، وسلالة الياباني هي الأكثر انتشارا في المملكة لما يتمتع من جمال في الشكل والسعر المناسب مقارنة بالسلالتين الأخريين.

الإنجليزي الأكثر جودةً وتميزًا

وأضاف “يعد الإنجليزي الأكثر جودةً وتميزًا”، لافتًا إلى أن النادي السعودي حقق نتائج عالمية وأرقاما متقدمة على مستوى الشرق الأوسط.

وقال إن البادجي يلقى اهتماماً ورواجاً كبيرين في المملكة، ويحظى بسوق كبيرة لتعدد الألوان الزاهية وتطور أحجامها وسلالتها بما يتناسب مع المظهر الجمالي الخارجي للطائر، علاوة على التأقلم في كافة البيئات.