بشكل فوري.. 6 طرق لتسكين ألم الأسنان
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لا يختلف اثنان على أن ألم الأسنان من أصعب الآلام التي يتعرض لها الأشخاص باختلاف أعمارهم.
علاج ألم الأسنان:
وتوجد العديد من الطرق يمكنك استخدامها لتسكين ألم الأسنان فورًا، فما هي:
1- استخدام غسول حبة البركة.
2- المضمضة بالمحلول الملحي.
3- تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.
4- تطبيق كمادات الخل الأبيض وخل التفاح.
5- تناول عصائر الفاكهة الحمضية، مثل: الليمون، والبرتقال.
6- استخدام غسول النباتات العطرية، مثل: الريحان، والنعناع.
أسباب ألم الأسنان:
بعد التعرف على حلول لتسكين ألم الأسنان فورًا، لا بد من التعرف على أسباب ألم الأسنان ومنها:
-نمو أسنان جديدة.
– تسوس الأسنان.
– الحشو الخاطئ للأسنان.
– التهاب الأسنان وتكوّن الخراج.
– حساسية الأسنان لبعض المواد مثل الثلج.
– ضعف الأسنان الناتج عن ضعف في اللثة.
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