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بشكل فوري.. 6 طرق لتسكين ألم الأسنان
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بشكل فوري.. 6 طرق لتسكين ألم الأسنان

بشكل فوري.. 6 طرق لتسكين ألم الأسنان

بشكل فوري.. 6 طرق لتسكين ألم الأسنان
٠٢:٣٤:٥٩ ص، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

لا يختلف اثنان على أن ألم الأسنان من أصعب الآلام التي يتعرض لها الأشخاص باختلاف أعمارهم.

علاج ألم الأسنان:

وتوجد العديد من الطرق يمكنك استخدامها لتسكين ألم الأسنان فورًا، فما هي:

1- استخدام غسول حبة البركة.

2- المضمضة بالمحلول الملحي.

3- تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

4- تطبيق كمادات الخل الأبيض وخل التفاح.

5- تناول عصائر الفاكهة الحمضية، مثل: الليمون، والبرتقال.

6- استخدام غسول النباتات العطرية، مثل: الريحان، والنعناع.

أسباب ألم الأسنان:

بعد التعرف على حلول لتسكين ألم الأسنان فورًا، لا بد من التعرف على أسباب ألم الأسنان ومنها:

-نمو أسنان جديدة.

– تسوس الأسنان.

– الحشو الخاطئ للأسنان.

– التهاب الأسنان وتكوّن الخراج.

– حساسية الأسنان لبعض المواد مثل الثلج.

– ضعف الأسنان الناتج عن ضعف في اللثة.

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ألم الأسنان المحلول الملحي خل التفاح علاج ألم الأسنان

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