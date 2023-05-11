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5 خطوات تحميك من هجمات الكلاب الضالة
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5 خطوات تحميك من هجمات الكلاب الضالة

5 خطوات تحميك من هجمات الكلاب الضالة

5 خطوات تحميك من هجمات الكلاب الضالة
٠٢:١٢:٢٥ ص، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يتعرض العديد من الأشخاص للكثير من هجمات الكلاب الضالة، والتي باتت مؤرقة للمارة في عدد من البلدان.

وفي غالب الأحيان يتعرض بعض الأشخاص إلى هجوم من هذه الكلاب في الشوارع، ما قد يتسبب بجروح بليغة في الجسم.

ولتجنّب مثل هذه المواقف، نشرت صحيفة hindustantimes بعض النصائح المهمة لتعرف كيف تتصرف في حال تعرضت لهجوم من كلب ضال.

5 خطوات لتجنب الكلاب الضالة:

1-تجنب الركوض: أول رد فعل يصدر عن أي شخص في مثل هذه المواقف هو الركض.

2- حافظ على مسافة بينك وبين الكلاب الضالة، خاصة إذا بدت خائفة أو عدوانية.

3- لا تنظر في عين الكلب: لأنه يمكن اعتباره تهديدًا. بدلًا من ذلك، حافظ على هدوئك وحاول الحفاظ على وضعية جسد مستقيمة.

4- استخدم حجارة أو عصًا: إذا واجهك كلب بنباح عالٍ لا تحاول الهرب، فإذا كان لديك شيء قريب منك مثل أو عصا أو حجارة، فاستخدمها كحاجز وقائي بينك وبين الكلب.

5- التبليغ عن الكلاب الضالة: إذا رأيت مثل هذا الكلب الضال في منطقتك، فأبلغ عن ذلك إلى مراقبة الحيوانات المحلية أو أقرب منظمة رعاية للحيوانات.

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