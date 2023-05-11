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هل شرب الماء قبل النوم يقي من الجلطات؟ استشاري يوضح
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هل شرب الماء قبل النوم يقي من الجلطات؟ استشاري يوضح

هل شرب الماء قبل النوم يقي من الجلطات؟ استشاري يوضح

هل شرب الماء قبل النوم يقي من الجلطات؟ استشاري يوضح
٠٢:٤٢:١٧ ص، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

“تناول الماء قبل النوم يقي من الجلطات”، مقولة وشائعة منتشرة عبر مواقع التواصل لاسيما عبر الواتساب.

شرب الماء الجلطات

إلا أن الأطباء فندوا هذه المعلومة، وأكدوا أن شرب الماء قبل النوم لا يقي من الجلطات، كما يظن البعض، ولكن قد يسبب القلق بسبب الرغبة في الذهاب إلى التبول ليلا.

وفي هذا السياق، قال د. صالح سالم الغامدي استشاري القلب في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “اليوم أكثر من مراجع يقول إنه يضطر للاستيقاظ من النوم عدة مرات للتبول وعندما بحثت وجدت أنهم يتناولون كوب أو أكثر من الماء قبل النوم لأن هذا يحمي من الجلطات !!”.

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معلومات خاطئة

وأضاف الغامدي “طبعا لا يوجد دليل علمي على هذه الخزعبلات الواتسابية التي اعتقدت شخصيا أنها اندثرت”.

وأشار د. صالح سالم الغامدي إلى أن الواتساب أكبر مستودع للأكاذيب وتيك توك قادم بقوة.

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الكلمات الدلالية:
الجلطة القلب القلق الواتساب جلطات القلب رسائل الواتساب شرب الماء

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