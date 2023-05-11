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كلب يتحوّل لبطل.. قضم إصبع صاحبه لينبهه من مرض قاتل
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كلب يتحوّل لبطل.. قضم إصبع صاحبه لينبهه من مرض قاتل

كلب يتحوّل لبطل.. قضم إصبع صاحبه لينبهه من مرض قاتل

كلب يتحوّل لبطل.. قضم إصبع صاحبه لينبهه من مرض قاتل
٠١:٢٥:٣٢ ص، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشف كلب في واقعة نادرة الحدوث عن إصابة صاحبه بمرض مميت، وذلك بعد أن أقدم على التهما إصبعه حتى العظم.

كلب يتحول لبطل:

وفي تفاصيل الواقعة النادرة، كان عامل البناء المتقاعد ديفيد ليندساي يأخذ قيلولة على أريكته ظهر أحد الأيام، حيث   أيقظته صرخة زوجته المذعورة.

وعند انتبه الرجل، وجد أن كلبه البالغ من العمر سبعة أشهر كان يتسلى بقضم قدمه، لدرجة أن إصبع قدمه قد كسر وكان مغطىً بالدماء.

وفي تحول غريب للأحداث، اتضح أن الكلب كان بطلاً غير محتمل، حيث  تسبب في تنبه صاحبه لحالة صحية قد تكون مميتة لم يكن على دراية بها.

الكلب يمضغ إصبع صاحبه:

وبحسب ما ذكرته “سكاي نيوز” عن  الأب البالغ من العمر 64 عامًا يقول :”كنت نائمًا على الأريكة عندما دخلت زوجتي وصرخت ،” ديف ، الجرو يمضغ إصبع قدمك “

كما أوضح أنه بالفعل وجد أن الكلب مضع قدمه حتى العظم وقام بكسره أيضا، ولكن كل هذا دون أن يشعر.

وقد أخبره الأطباء أنه فقد الإحساس في قدميه بسبب انسداد شرايين ساقيه، حيث تم تحذيره إذا لم تتم إعادة إمداد الدم ، فإنه يخاطر بفقد ساقه.

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الكلمات الدلالية:
انسداد الشرايين ساق صاحبه كلب مرض مميت

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