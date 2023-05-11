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“ماسك” يتنحى عن منصبه في تويتر.. ما علاقة تسلا؟
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“ماسك” يتنحى عن منصبه في تويتر.. ما علاقة تسلا؟

“ماسك” يتنحى عن منصبه في تويتر.. ما علاقة تسلا؟

“ماسك” يتنحى عن منصبه في تويتر.. ما علاقة تسلا؟
٠١:٢٨:٣١ ص، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أمس الخميس، تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي في شركة “تويتر”.

وقال ماسك، أمس، إنه عين رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا.

تهدئة مخاوف المستثمرين

وأضاف في تغريدة “سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر”، فيما لم يذكر اسم المرشحة.

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قفزة أسهم تسلا

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة، في تهدئة مخاوف مستثمري تسلا، الذين كانوا قلقين بشكل متزايد من الوقت الذي يخصصه ماسك لإحداث تغييرات في موقع تويتر، بينما قفزت أسهم تسلا 2.4 بالمئة على خلفية هذه الأخبار.

يشار إلى أن إيلون ماسك قال في نوفمبر إنه يتوقع تقليص وقته في تويتر والعثور في النهاية على رئيس تنفيذي جديد لإدارة شركة التواصل الاجتماعي.

وشهد أول أسبوعين بعد شراء ماسك تويتر في أكتوبر تغيرات سريعة، فسرعان ما أقال باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي السابق لتويتر، وغيره من كبار القادة قبل أن يسرح نصف موظفيه في نوفمبر.

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إيلون ماسك تويتر شركة تويتر ماسك

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