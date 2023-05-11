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شاهد.. حريق بسوق الصواريخ في جدة.. عمليات الإخماد مستمرة
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شاهد.. حريق بسوق الصواريخ في جدة.. عمليات الإخماد مستمرة

شاهد.. حريق بسوق الصواريخ في جدة.. عمليات الإخماد مستمرة

شاهد.. حريق بسوق الصواريخ في جدة.. عمليات الإخماد مستمرة
٠٢:٠١:٠٢ ص، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بجدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع في سوق الصورايخ.

حريق بسوق الصواريخ

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مدني جدة باشر حريقًا بسوق الصواريخ، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة”.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع المدني بجدة تمكن من إخماد حريقا في ورشة نجارة.

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وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة، وحالة وفاة، بحسب ما أفادت في حسابها عبر موقع “تويتر”.

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حريق في ورشة نجارة

وقبل أيام، تمكن الدفاع المدني بالرياض عن إخماد حريق في أرض مسورة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.

ونشر حساب الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي، صورة من جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق، مشيرًا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

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الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني جدة حريق سوق الصواريخ

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