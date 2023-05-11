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رسميًا.. المملكة تعلن انتهاء عمليات الإجلاء للمواطنين ورعايا الدول الصديقة من السودان
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رسميًا.. المملكة تعلن انتهاء عمليات الإجلاء للمواطنين ورعايا الدول الصديقة من السودان

رسميًا.. المملكة تعلن انتهاء عمليات الإجلاء للمواطنين ورعايا الدول الصديقة من السودان

رسميًا.. المملكة تعلن انتهاء عمليات الإجلاء للمواطنين ورعايا الدول الصديقة من السودان
٠١:٠٠:٥٣ ص، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنهت المملكة تنفيذ كامل عمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان؛ والتي جاءت بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ، واستجابة للطلبات التي تلقتها المملكة من العديد من دول العالم.

وشملت عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة، 8455 شخصًا (404 مواطنين، و8051 شخصًا ينتمون إلى 110 جنسيات)، تم إجلاؤهم بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية الملكية السعودية.

انتهاء عمليات الإجلاء

كذلك ساعدت المملكة دولاً شقيقة وصديقة في عمليات إجلاء (11,184) شخصًا من رعاياها إلى المملكة ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها.

وتنتهز وزارة الخارجية ذلك، لتعبّر عن شكر حكومة المملكة  للأشقاء في جمهورية السودان على التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء.

كما تنتهز هذه الفرصة لتتقدم بشكرها إلى جميع حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي تابعت شؤون رعاياها الذين تم إجلاؤهم من الأراضي السودانية، وتعاونت في إنهاء الإجراءات المُتعلقة بعودتهم إلى أوطانهم.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الإجلاء المملكة وزارة الخارجية

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