حفلات شواء واستجمام.. اقض يومًا رائعًا في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة

تواصل- فريق التحرير:

حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة.. يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، سواء كان رفقة أسرته أو أصدقائه، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولأسرتك.

حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة

وفيما يطمح الباحثون عن الهدوء والاستجمام إلى العثور على مكان يمزج عناصر الطبيعة ويقدمها في أحلى هيئة، نجد حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة تظهر في الواجهة، فهي من افضل حدائق المدينة المنورة وأكثر محطات السياحة في المدينة المنورة جذباً للسياح

ومن موقعها المميز وعلى مساحاتها الفسيحة سيكون بانتظارك أنشطة ممتعة ومفاجأت عدّة.

نبذة عن حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة

تعتبر حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة من أجمل المعالم السياحية في المدينة، اذ تمتاز حديقة الملك فهد بتوضعها على مساحة 4.5 كيلومتر مربع، و التي تنقسم إلى عدة أقسام ؛ يوجد قسم مخصص للعائلات و قسم مخصص للبحيرة الصناعية و الجبال المحيطة ، و قسم آخر لملاعب الشباب ، و هناك منطقة لركوب الخيل ، و منطقة للمزارع والحدائق الجميلة.

قريبة من المسجد النبوي

كما يعد مكان الحديقة من الأماكن المميزة في المدينة بسبب وقوعها بالقرب من المسجد النبوي الذي يبعد حوالي خمسة كيلومترات عن جنوب الحرم النبوي.

الجدير بالذكر أن هذه الحديقة تعد المتنفس الرئيسي للمدينة بسبب احتوائها على المئات من الأشجار و خاصة النخيل بالاضافة الى النباتات و الأعشاب الأخرى.

أفضل الأنشطة في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة

1- جولة استكشافية

للتعرّف على الحديقة بشكل كافٍ، سيكون من الشيّق أن تقوم بجولة في أنحائها وترى الجمال الذي ستجده منعكساً هنا وهناك، لاسيما على أشجارها المورقة و مساحاتها الخضراء الرحبة

2- مقاعد استراحة

وبوسعك أن تأخذ قسطاً من الراحة في المقاعد المخصصة للجلوس، كما ستجد ما يُثير اهتمامك من بركٍ مائيةٍ جميلة المنظر.

3- مسارات المشي

ولك أن تتوقع المتعة التي ستحصل عليها عند تأدية بعض الأنشطة الحركية وسط الأجواء الطبيعية الخلابة، إذ أن حديقة الملك فهد المركزية المدينة المنورة تُقدّم مسارات خاصة بالمشي وكذلك خدمة تأجير الدراجات الهوائية.

4- ممارسة الرياضة

علاوة على ذلك، تنفرد الحديقة بمساحات واسعة تُقدّم لك فرصة للتمتّع برياضات أكثر متعة وإثارة، فلتستعد إذاً لمشاركة أصدقائك والاستمتاع بلعب كرة السلّة وكرة القدم.

5- حفلات الشواء

ستُصبح رحلتك ممتعة أكثر عندما تعرف بأن حديقة الملك فهد المركزية أجازت لضيوفيها الشواء وهيأت مجموعة من المرافق اللازمة لذلك، وبالتالي حفلة شواء في الهواء الطلق كفيلة لجعل يومك يوماً فريداً.

6- ألعاب الأطفال

لا داعِ للقلق بخصوص الأطفال، فليس عليك سوى أن تتركهم ليكتشفوا من تلقاء أنفسهم منطقة اللعب المجهزة لهم في حديقة الملك فهد المركزية المدينة المنورة ، حيث ستؤمّن لهم وقتاً مُشبّعاً بالسرور.

7- الخدمات والمطاعم

تُوفّر حديقة الملك فهد المركزية مرافق عامة وخدمات منوّعة من أهمها موقف للسيّارات، حمّامات عامة، مقهى ومطعم.

8- الذهاب الى أرض المغامرات

المكان عبارة عن مدينة مائية للأطفال، يحتوي على ألعاب كبيرة مملوئة بالهواء مخصصة للأطفال عبارة عن قبلع ذات مزاليق مائية تمنح الأطفال الكثير من السعادة و المتعة عند اللعب بها بالاضافة الى مختلف أنواع الالعاب، كما انها تحتوي على مطاعم صغيرة تقدم الوجبات السريعة.

9- تناول التسالي والمثلجات

يوجد في المنتزه العديد من الأكشاك و العربات المتنقلة التي تبيع أنواعًا مختلفة من المواد الغذائية، مثل الحلويات، و الحلوى، و أكياس البطاطس، و العديد من الأطعمة الأخرى التي يفضلها الأطفال و الكبار، بالإضافة إلى توفر الباعة الذين يقدمون القهوة، الشاي و المشروبات الأخرى.

10- الاسترخاء ومشاهدة النوافير

الحديقة تحتوي على نوافير مائية تزيد من جمالها و جاذبيتها ، حيث يوجد تمثال ضخم في وسط الحديقة ، و النوافير التي تضاء بألوان مختلفة من الأضواء في المساء تعطي الزوار جلسات جميلة و ممتعة تجلب الراحة و الاسترخاء.

11- حضور إحدى الفعاليات

في بعض الأحيان ، هناك أنشطة و احتفالات في الحديقة تقام من قبل العديد من الجهات الخاصة و العامة، و التي تضيف إلى أجواء الحديقة مزيدًا من المتعة و الترفيه، بالإضافة إلى الألعاب النارية و غيرها من الأنشطة.

أسعار الدخول إلى حديقة الملك فهد المدينة

دخول مجّاني

موقع حديقة الملك فهد المدينة

يمكنك الوصول إلى موقع الحديقة عبر خرائط جوجل بالضغط هنا

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