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إعلان جدة.. الجيش السوداني وقوات الدعم السريع  يؤكدان التزامهما الراسخ بسيادة السودان
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إعلان جدة.. الجيش السوداني وقوات الدعم السريع  يؤكدان التزامهما الراسخ بسيادة السودان

إعلان جدة.. الجيش السوداني وقوات الدعم السريع  يؤكدان التزامهما الراسخ بسيادة السودان

إعلان جدة.. الجيش السوداني وقوات الدعم السريع  يؤكدان التزامهما الراسخ بسيادة السودان
١٢:٣٥:٢٦ ص، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أكد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لعمليات الإغاثة الإنسانية في السودان.

إعلان جدة:

كما أكدا على الالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة.

أيضا تم التأكيد على:

– الالتزام بحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة

– الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية

– السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق

– التزامهما الراسخ بسيادة السودان والحفاظ على وحدته

جهود  المملكة:

ورحب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، السبت الماضي، بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، للحوار حول الأوضاع في وطنهم.

وقال الوزير: “نؤكد أن الاستضافة هي نتاج تكاتف دولي والتي تمت بجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية”.

وأعرب عن أمله في أن يقود هذا الحوار إلى إنهاء الصرع، وانطلاق العملية السياسية، وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان

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الكلمات الدلالية:
إعلان جدة الجيش السوداني سيادة السودان قوات الدعم السريع

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