الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تويتر يتيح خاصية الرسائل المشفرة للمشتركين في هذه الخدمة
الجمعة 22 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق
إعلان جدة.. الجيش السوداني وقوات الدعم السريع  يؤكدان التزامهما الراسخ بسيادة السودان
تظهر ببطء وتدرج.. التدخين يتسبب في 17 مرضًا قاتلًا
هيئة تقويم التعليم تختتم المرحلة الأولى من ملتقيات برنامج التقويم المدرسي
الكاميرات فضحت الجميع.. وكالة سفر تسرق مرتين خلال يوم على يد “الشرطة واللصوص”

الرئيسية

 /

تقنية

 /

تويتر يتيح خاصية الرسائل المشفرة للمشتركين في هذه الخدمة

تويتر يتيح خاصية الرسائل المشفرة للمشتركين في هذه الخدمة

تويتر يتيح خاصية الرسائل المشفرة للمشتركين في هذه الخدمة
١٢:٥٢:٣٩ ص، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تويتر إتاحة خاصية الرسائل المشفرة للمستخدمين المشتركين في “تويتر بلو”.

وفي وقت سابق أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن عزم شركة “تويتر” إطلاق خدمة لـ”الرسائل المشفرة”.

تقنية الرسائل المشفرة

وأوضح تقرير منشور في موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص بأن “تويتر” تنوي أن تجعل تقنية الرسائل المشفرة خاصة فقط للمستخدمين ذوي الحسابات الموثقة فقط.

اقرأ أيضا:

تويتر: من لم يدخل على حسابه خلال هذه الفترة سيُحذف

وبالفعل ظهر حاليًا خدمة “الرسائل المشفرة” للمشتركين في خدمة “تويتر بلو” مدفوعة الأجر، كما يشترط استخدام تقنية الرسائل المشفرة أن يكون الحسابين الذين يتبادلان الرسائل من ذوي الحسابات الموثقة أو المشتركين في خدمة “تويتر بلو”.

هناك أيضًا بعض القيود المهمة على الميزة نفسها، حيث لا تدعم الرسائل المشفرة تقنية الرسائل الجماعية، أو أي نوع من الوسائط بخلاف الروابط.

الإبلاغ عن الرسائل

ولا تسمح الشركة أيضًا للمستخدمين بالإبلاغ عن رسالة مشفرة مباشرةً، وتنصح في صفحة المساعدة بأنه يجب على المستخدمين الإبلاغ عن الحسابات بشكل منفصل إذا “واجهوا مشكلة مع مشارك محادثة مشفرة”.

أخيرًا، يبدو أن مستوى التشفير أقل أمانًا مما تقدمه التطبيقات الأخرى، ولتوضيح الأمر يقول تقرير عبر “إنغادجيت”، أنه لا يتم تشفير البيانات الوصفية للرسالة، ولا يقدم حماية ضد الهجمات، كما أن الشركة يمكنها الوصول إلى الرسائل المباشرة المشفرة دون علم المشاركين.

اقرأ أيضا:

مثل “تليجرام” و”واتساب”.. “تويتر” تعلن إضافة 3 خصائص جديدة للمستخدمين

 

الكلمات الدلالية:
الرسائل المشفرة تطبيق تويتر تويتر شركة تويتر

مواد ذات صلة

المزيد
بذاكرة عشوائية 12 جيجا و4 بطاقات اتصال.. «كادنزا» الهاتف الذكي الذي سيربك الوضع الراهن

بذاكرة عشوائية 12 جيجا و4 بطاقات اتصال.. «كادنزا» الهاتف الذكي الذي سيربك الوضع الراهن

١١:٢٥ م، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٦
تحذيرات من نظارات “جوجل” لانتهاكها خصوصية المستخدمين

تحذيرات من نظارات “جوجل” لانتهاكها خصوصية المستخدمين

٠٨:٤٧ م، الأثنين، ١١ مارس ٢٠١٣
تخص الرسائل الصوتية.. ميزة جديدة في واتساب تمنع الإحراج

تخص الرسائل الصوتية.. ميزة جديدة في واتساب تمنع الإحراج

٠٤:٠٤ م، الأربعاء، ١٥ ديسمبر ٢٠٢١
رموز الابتسامة في رسائل المحادثات تعطي تأثيراً عكسياً

رموز الابتسامة في رسائل المحادثات تعطي تأثيراً عكسياً

١٠:١٦ ص، الأثنين، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *