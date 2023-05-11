تويتر يتيح خاصية الرسائل المشفرة للمشتركين في هذه الخدمة

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أعلنت شركة تويتر إتاحة خاصية الرسائل المشفرة للمستخدمين المشتركين في “تويتر بلو”.

وفي وقت سابق أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن عزم شركة “تويتر” إطلاق خدمة لـ”الرسائل المشفرة”.

تقنية الرسائل المشفرة

وأوضح تقرير منشور في موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص بأن “تويتر” تنوي أن تجعل تقنية الرسائل المشفرة خاصة فقط للمستخدمين ذوي الحسابات الموثقة فقط.

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وبالفعل ظهر حاليًا خدمة “الرسائل المشفرة” للمشتركين في خدمة “تويتر بلو” مدفوعة الأجر، كما يشترط استخدام تقنية الرسائل المشفرة أن يكون الحسابين الذين يتبادلان الرسائل من ذوي الحسابات الموثقة أو المشتركين في خدمة “تويتر بلو”.

هناك أيضًا بعض القيود المهمة على الميزة نفسها، حيث لا تدعم الرسائل المشفرة تقنية الرسائل الجماعية، أو أي نوع من الوسائط بخلاف الروابط.

الإبلاغ عن الرسائل

ولا تسمح الشركة أيضًا للمستخدمين بالإبلاغ عن رسالة مشفرة مباشرةً، وتنصح في صفحة المساعدة بأنه يجب على المستخدمين الإبلاغ عن الحسابات بشكل منفصل إذا “واجهوا مشكلة مع مشارك محادثة مشفرة”.

أخيرًا، يبدو أن مستوى التشفير أقل أمانًا مما تقدمه التطبيقات الأخرى، ولتوضيح الأمر يقول تقرير عبر “إنغادجيت”، أنه لا يتم تشفير البيانات الوصفية للرسالة، ولا يقدم حماية ضد الهجمات، كما أن الشركة يمكنها الوصول إلى الرسائل المباشرة المشفرة دون علم المشاركين.

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