تظهر ببطء وتدرج.. التدخين يتسبب في 17 مرضًا قاتلًا

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حذّر فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من أمراض قاتلة يتسبب فيها التدخين.

أضرار التدخين:

وكتب الخضيري على حسابه في تويتر :” ببطء وتدرّج.. يسبب التدخين 17مرضا قاتلا منها السرطان بأنواعه”.

كما يتسبب في أمراض القلب وتصلب الشرايين والجلطات ومشاكل الجهاز التنفسي والرئة لدرجة الانسداد الرئوي.

أيضا يزيد الالتهابات وضعف المناعة وسوء الهضم وتهيّج القولون؛وهو مدخل المخدرات، اقطعه قبل الأمراض والانحدار الصحي المتجه للوفاة.

الإقلاع عن التدخين:

وفي وقت سابق نصح استشاري أمراض الصدرية والمناظير، الدكتور ريان المصلي، بالإقلاع عن التدخين، بشكل تام لجميع المدخنين ولجميع الفئات، وجميع أنواع التدخين، بما فيها الشيشة، والسجائر الإلكترونية لما لها من أضرار وآثار.

التخفيف من الكمية والفترات:

وأوضح أنه يمكن التقليل من التدخين عبر التخفيف من الكمية، والفترات.

وأردف شارحًا: “بمعنى أنه إذا كان يدخن من سيجارة إلى ثلاث كل ثلاث ساعات، تصبح سيجارة أو نصف سيجارة خلال الفترة من 6 إلى 8 ساعات”.

امتلاك قوة الإرادة:

وشدد على أن الإقلاع عن التدخين مرتبط بقوة الإرادة لدى الشخص، إذ بالإمكان الامتناع عن التدخين في غضون يوم واحد لو أراد ذلك.

وذكر المصلي أن الشرهين في التدخين يمكنهم اللجوء إلى علاجات صحية تساعد على الإقلاع عن التدخين، مثل:

-اللصقات.

– العلكة.

– البخاخة الأنفية، أو الفموية للسيطرة على النيكتونين.

وأوضح أن الهدف من ذلك حتى لايكون هناك رد فعل عند الإقلاع عن التدخين، مثل الصداع أو التوتر، وهي أعراض تستمر من يومين إلى ثلاثة أيام.

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