الجمعة 22 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 22 شوال 1444 هجرية، الموافق 12 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:27 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:48، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:15 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:46 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 22 شوال 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 22 شوال

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:21

المدينة – 4:14

الرياض – 3:45

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:18

الرياض – 11:50

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:36

المدينة – 3:44

الرياض – 3:16

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:51

المدينة – 6:57

الرياض – 6:29

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:21

المدينة – 8:27

الرياض – 7:59

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