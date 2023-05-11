الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الجمعة 22 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق
إعلان جدة.. الجيش السوداني وقوات الدعم السريع  يؤكدان التزامهما الراسخ بسيادة السودان
تظهر ببطء وتدرج.. التدخين يتسبب في 17 مرضًا قاتلًا
هيئة تقويم التعليم تختتم المرحلة الأولى من ملتقيات برنامج التقويم المدرسي
الكاميرات فضحت الجميع.. وكالة سفر تسرق مرتين خلال يوم على يد “الشرطة واللصوص”
متوفرة في المنزل.. 10 أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الحموضة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الجمعة 22 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

الجمعة 22 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

الجمعة 22 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق
١٢:٤٤:٥٤ ص، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 22 شوال 1444 هجرية، الموافق 12 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:27 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:48، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:15 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:46 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 22 شوال 1444هـ كالتالي:

اقرأ أيضاً:

خطيب المسجد النبوي: اغتنموا يوم الجمعة في الصلاة على النبي (فيديو)

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 22 شوال

موعد أذان الفجر

مكة – 4:21

المدينة – 4:14

الرياض – 3:45

موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:18

الرياض – 11:50

موعد أذان العصر

مكة – 3:36

المدينة – 3:44

الرياض – 3:16

موعد أذان المغرب

مكة – 6:51

المدينة – 6:57

الرياض – 6:29

موعد أذان العشاء

مكة – 8:21

المدينة – 8:27

الرياض – 7:59

اقرأ أيضاً:

للراغبين في حجز العمرة أو الصلاة في الروضة.. إعلان هام من “توكلنا

 

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في جميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. إزالة أعمدة «دوار السفينة» من ميدان البانوش بالأحساء

بالصور.. إزالة أعمدة «دوار السفينة» من ميدان البانوش بالأحساء

٠٧:٥٧ م، الجمعة، ٠٨ مايو ٢٠١٥
“السبسي” يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لتونس

“السبسي” يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لتونس

٠١:٣٥ م، الأربعاء، ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ضبط محل مخالف يبيع «قهوة» على أنها علاج بخميس مشيط (صور)

ضبط محل مخالف يبيع «قهوة» على أنها علاج بخميس مشيط (صور)

٠٨:٤٦ م، الثلاثاء، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٦
الرياض.. سجن مواطنين أثاروا الفتنة فيما عُرف بـ«ثورة حنين»

الرياض.. سجن مواطنين أثاروا الفتنة فيما عُرف بـ«ثورة حنين»

٠٣:٢٨ م، الأربعاء، ٠١ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *