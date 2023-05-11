الجمعة 22 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 22 شوال 1444 هجرية، الموافق 12 مايو 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:27 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:48، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:15 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:46 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 22 شوال 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 22 شوال
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:21
المدينة – 4:14
الرياض – 3:45
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:18
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:36
المدينة – 3:44
الرياض – 3:16
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:51
المدينة – 6:57
الرياض – 6:29
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:21
المدينة – 8:27
الرياض – 7:59
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