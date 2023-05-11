الكاميرات فضحت الجميع.. وكالة سفر تسرق مرتين خلال يوم على يد “الشرطة واللصوص”

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في واقعة نادرة الحدوث، تعرضت وكالة سفر في الأرجنتين للسرقة مرتين خلال 24 ساعة، الأولى على يد اللصوص ، والأخرى كانت من قبل الشرطة.

سرقة وكالة سفر:

وفي تفاصيل الواقعة التي تناقلتها وسائل إعلام، دخل اثنان من اللصوص المسلحين إلى مكاتب وكالة سفر في بوينس آيرس وقاموا بترهيب الموظفين قبل الهرب مع مئات الآلاف من عملة البيزو.

وعقب هروب اللصوص اتصل الضحايا بالشرطة بمجرد أن غادر المهاجمون المبنى.

وصول الشرطة:

وبالفعل وصل ثلاثة من ضباط الشرطة إلى مكان الحادث في حوالي 10 دقائق، وقاموا باستجواب قصير للموظفين فيما يتعلق بالسرقة.

وبعد مغادرتهم لاحظ أحد موظفي الوكالة أن حقيبة سوداء كانت فاتت اللصوص وتحتوي على حوالي 4 ملايين بيزو قد اختفت و لم يتم العثور عليها في أي مكان.

وقد أظهرت لقطات المراقبة أحد ضباط الشرطة يخرج من الوكالة مع ذات الحقيبة السوداء تحت ذراعه.

وكان رئيس وكالة السفر مقتنعًا بوجود بعض الخطأ وأن الضابط قد أخذ الحقيبة كدليل.

وبعد الاتصال بمركز الشرطة للإبلاغ عن حقيبة المال المفقودة ، أخبرهم المركز أن السجل الإجرائي الذي وضعه ضباط الشرطة لم يذكر أي حقيبة من المال.

وطالب المدعي العام بالقبض على ضباط الشرطة الثلاثة وأن يتم تقديمهم أمام القاضي، وذلك بعد مراجعة لقطات الكاميرا الأمنية.

وفي النهاية تم اعتقال الضباط الثلاثة هذا الأسبوع ، كما تم العثور على الحقيبة السوداء المليئة بالدولارات في أحد منازل المشتبه بهم.

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