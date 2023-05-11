الداخلية الكويتية تصدر قرارا عاجلا باستثناء وفد فلبيني من قرار الحظر

تواصل- فريق التحرير:

منحت وزارة الداخلية الوفد الفلبيني برئاسة وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمال المهاجرين الفلبيني اسثناء لدخول البلاد.

الداخلية الكويتية:

ويأتي القرار بهدف بحث آخر تطورات بنود الاتفاقية الخاصة بالعمالة الفلبينية، وذلك بعد طلب من وزارة الخارجية الكويتية إصدار تأشيرات للوفد الفلبيني.

وقد جاءت هذه الإجراءات عقب وقف جميع التأشيرات الفلبينية بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بعد التصريحات الأخيرة للسفارة الفلبينية.

وقف تأشيرات العمالة الفلبينية بالكويت:

وكان نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي، أكد أن وزارة الخارجية أبلغت الفيلبين رسمياً اليوم الخميس بوقف إصدار التأشيرات للعمالة الفيلبينية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية في نبأ عاجل، فقد جاء ذلك وفقا لقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد.

الطيران المدني بالكويت:

وأمس الأربعاء أعلن الطيران المدني في الكويت قرارا جديدا، وذلك بمنع صعود أي راكب من الجنسية الفيلبينية إلى إشعارٍ آخر حتى وإن كانت لديه تأشيرة مسبقة ويستثنى من لديه إقامة سارية.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام كويتية، فقد أصدر مدير إدارة جوازات المطار العميد بدر الشايع تعميماً إلى إدارة الطيران المدني ينص على أنه “يمنع منعاً باتاً قبول أي راكب من الجنسية الفيلبينية حتى وان كانت لديه تأشيرة دخول”.

وأضاف أنه يسمح فقط لمن لديه إقامة سارية في البلاد، ويسري ذلك من تاريخ أمس الأربعاء وحتى إشعار آخر.

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