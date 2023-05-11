نهاية غير متوقعة.. نجوا من حادث سير فقتلهم النحل

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في واقعة مؤلمة، انحرفت حافلة عن الطريق كانت تقل 60 راكبا، قبل أن يجد الركاب أنفسهم وسط منطقة لتربية النحل الإِفريقي بجمهورية نيكاراوغا.

نهاية غير متوقعة

وفي محاولة من الركاب الخروج من الحافلة خرج النحل من المنحلة وحاصر 45 راكباً، مما تسبب في لسعات قاتلة لـ 6 ركاب، من بينهم طفلة صغيرة وامرأة تبلغ من العمر 84 عاماً.

وتسبب الحادث في وفاة 6 من الركاب بعد تعرضه للدغات قاتلة من النحل الإفريقي.

ماذا تعرف عن النحل الإفريقي؟

يذكر أن نحل العسل الإفريقي، المعروف بالعامية باسم “النحل القاتل” عبارة عن أنواع هجينة من أنواع نحل العسل الغربي، والذي نجم في البداية من خلال تهجين نحل العسل الإفريقي مع نحل عسل أوروبي متنوع مثل A. m. ligustica والنحل الأيبيري A. m. iberiensis.

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ونحل العسل الهجين أكثر عدوانية من أي من الأنواع الأوروبية الفرعية المتنوعة.

وتمتلك الأسراب الصغيرة للنحل الإفريقي القدرة على التغلب على خلايا نحل العسل الأوروبي من خلال الهجوم على الخلايا وتنصيب الملكة الخاصة بهم بعد قتل الملكة الأوروبية.

نشأة النحل الإفريقى القاتل

نشأة النحل الإفريقى القاتل كانت عام 1956، عندما جلب عالم برازيلى يدعى ريو كلارو بعضاً من النحل الإفريقى لأجل العمل عليه والحصول على سلالة أكثر إنتاجية للعسل، لكنه لم يستطع السيطرة على كل النحل، فقد هرب البعض وتكاثر مع نحل أوروبي في البرية، وبالطبع النتيجة كانت “النحل الافريقى القاتل”.

النحل الإفريقي القاتل

هذا النحل ليس أكثر سمية من النحل العادي كما يعتقد البعض، هو فقط شرس عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مستعمرته، يهاجم المعتدى بأعداد كبيرة وبمزيد من اللدغات، كما يقال أن 1000 لدغة منه قادرة على قتل رجل بالغ، شراسة هذا النحل تكمن فقط عند دفاعه عن الخلية، أما من يخرج منهم إلى الحقول للحصول على طعام فلا يهاجم البشر.

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