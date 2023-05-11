هيئة تقويم التعليم تختتم المرحلة الأولى من ملتقيات برنامج التقويم المدرسي

تواصل- واس:

اختتمت – اليوم – هيئة تقويم التعليم والتدريب – ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”- مجموعة من الملتقيات التي عقدتها بجميع مناطق المملكة، بالشراكة مع وزارة التعليم؛ للتعريف بالتقويم المدرسي، بحضور 11 ألف مشارك من المدارس الحكومية في مختلف مناطق المملكة.

تعزيز ثقافة التقويم المدرسي

وهدفت اللقاءات – التي استمرت أسبوعين- إلى تعزيز ثقافة التقويم المدرسي المستند على المعايير في مدارس التعليم العام، ودعم التطوير والتحسين المستمر لأداء المدارس؛ لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، وكذلك لتعزيز مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في عمليات تقويم الأداء المدرسي وتطويره.

ودعم المدارس في إيجاد حلول مبتكرة وطرق إبداعية، لتلبية احتياجاتها ومعالجة مشكلاتها، إضافة إلى دعم المدارس في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة فيها، وتوفير بيانات موثوقة وشاملة عن أداء المدارس بأنواعها للمستفيدين، تساعد في اتخاذ القرارات، وإدارة نظام التعليم بفاعلية.

العروض المرئية

وقُدِّمَ – خلال الملتقيات- عددٌ من العروض المرئية، تضمَّنَت التعريف بدور الهيئة في التعليم العام، وبرنامج التقويم المدرسي (التعريف والأهداف)، وعرض معايير التقويم المدرسي والأدوات وأدلة تطبيقها، والمنصة الرقمية للتقويم المدرسي، وكيفية الاستفادة من بيانات تقويم المدارس في عمليات التطوير وتحسين الأداء، إضافة إلى عرض نتائج الاختبارات الوطنية “نافس”.

الهدف من التقويم المدرسي

1- تحسين جودة الأداء المدرسي بمختلف جوانبه،.

2- تعزيز مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في عمليات التحسين المدرسي.

3- تعريف المعنيين وأولياء الأمور بمستوى المدارس وإبراز المتميزة منها.

4- تحديد المدارس التي تتطلب مزيدًا من الرعاية والتطوير.

5- تحسين مخرجات التعلم بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

6- تعزيز قدرات المدارس على التطوير والتحسين المستدام.

7- تعزيز ثقافة الجودة والتقويم المدرسي وتحفيز التميز.

على ماذا يشتمل؟

ويشتمل برنامج التقويم المدرسي على نظام تقني متكامل لإدارة عمليات التقويم المدرسي الذاتي والخارجي والاعتماد، ويتضَمَّن أدوات مؤتمتة وأدلة إرشادية لتطبيقها، تدعم عمليات تحليل البيانات وإصدار التقارير إلكترونيًّا، كما تُنفذ عمليات التقويم المدرسي بناءً على مجموعة من الأدوات تسهم بتكوين صورة شاملة عن واقع المدرسة، ومنها: (تحليل الوثائق، والمقابلات، والاستبانات، وأنظمة الاختبارات والرخص المهنية للمعلمين).

الأدلة الإرشادية والتعريفية

كما نشرت الهيئة الأدلة الإرشادية والتعريفية لبرنامج التقويم المدرسي عبر قسم “الخدمات” المقدمة في صفحة مركز تميز، على الرابط الإلكتروني: https://etec.gov.sa/ar/About/Centers/Pages/SchoolExcellence.aspx ، حيث تعمل الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم وجميع الجهات الوطنية ذات العلاقة؛ لضمان وضبط جودة مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب في المملكة،ورفع جودة مخرجاتها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

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